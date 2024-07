János Bóka erklärt gegenüber Euronews, Europa müsse "eine Art von Beziehung" zu Moskau aufrechterhalten, um sich selbst zu schützen.

WERBUNG

Die Europäische Union müsse Russland einbinden, wenn sie eine "nachhaltige Sicherheitsarchitektur" aufbauen wolle, sagte Ungarns Minister für EU-Angelegenheiten, János Bóka, am Mittwoch in einem Interview mit Euronews.

"Wenn wir eine nachhaltige Sicherheitsarchitektur für die kommenden Jahrzehnte aufbauen wollen, muss die Beziehung zwischen Europa und Russland irgendwie gestaltet werden", sagte Bóka.

"Wir sind, wie alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union, der Meinung, dass wir die Souveränität und territoriale Integrität der Ukraine voll unterstützen müssen", fügte er hinzu. "Ich denke, das steht außer Frage, aber ich glaube auch, dass eine nachhaltige Sicherheitsarchitektur nicht möglich ist, ohne Russland auf diplomatischem Wege einzubinden."

Am vergangenen Freitag hatte Ministerpräsident Viktor Orbán die Kritik der EU-Staats- und Regierungschefs auf sich gezogen, als er dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau einen Überraschungsbesuch abstattete, den der ungarische Ministerpräsident als "Friedensmission 3.0" bezeichnete.

Das Treffen mit Putin folgte auf eine Reise in die Ukraine zu ähnlichen Gesprächen mit Präsident Volodymyr Zelenskyy.

Der Zeitpunkt der Moskaureise, wenige Tage nachdem Budapest die rotierende EU-Ratspräsidentschaft übernommen hatte, und die Verwendung des Markenzeichens der EU-Ratspräsidentschaft in der Kommunikation über die so genannte Friedensmission haben denZorn in Brüssel auf sich gezogen.

Der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, erklärte in einer vernichtenden Antwort, dass die rotierende EU-Ratspräsidentschaft kein Mandat habe, im Namen der EU mit Russland zu verhandeln.

Dies geschah wenige Tage vor dem Angriff auf das größte Kinderkrankenhaus in Kiew, der laut einer UN-Analyse durch eine direkt eingeschlagene russische Rakete verursacht wurde. Mindestens zwei Menschen wurden in dem Krankenhaus getötet und etwa 50 verletzt, darunter sieben Kinder.

Auf die Frage, ob Ungarns Annäherungsversuche an Putin angesichts der gleichzeitigen Gräueltaten des Kremls in der Ukraine angemessen seien, antwortete Bóka: "Das Bombardement ist schrecklich, es ist furchtbar."

"Ich denke, der Verlust von Menschenleben und der Schaden, der in diesem Krieg verursacht wurde (...) unterstreicht nur die Bedeutung der Friedensmission des ungarischen Ministerpräsidenten", erklärte er.

Orbán war "auf der Suche nach Bereitschaft zum Waffenstillstand"

In einem Brief an Michel und die Staats- und Regierungschefs der EU, den die deutsche Nachrichtenagentur DPA einsehen konnte, rechtfertigte Orbán seine Moskau-Reise mit den wirtschaftlichen Auswirkungen auf die 27 Länder umfassende Union.

Orbán soll in dem Brief behauptet haben, Putin erwarte in den kommenden Monaten einen schnellen Zusammenbruch der ukrainischen Wirtschaft.

Bóka erklärte gegenüber Euronews, dass die Reise des ungarischen Premiers darauf abziele, "herauszufinden, ob es auf beiden Seiten eine Bereitschaft" für einen Waffenstillstand gebe und wie die EU-Institutionen bei der Vermittlung eines Auswegs aus dem Konflikt "hilfreich" sein könnten.

"Nicht wenige Mitgliedsstaaten glauben, dass unsere strategischen Ziele mit militärischen Mitteln auf dem Schlachtfeld erreicht werden können. Die Absicht des Ministerpräsidenten war es, zusätzliche Informationen und Klarstellungen zu liefern, die in diese Diskussionen einfließen könnten", sagte Bóka und fügte hinzu, dass Orbán sowohl Michel als auch die Staats- und Regierungschefs der EU vertraulich über die Ergebnisse seiner Reise unterrichtet habe.

Zelenskyy hat immer wieder erklärt, dass die Ukraine keine Gespräche mit Moskau in Erwägung ziehen wird, solange die russischen Streitkräfte nicht das gesamte ukrainische Territorium, einschließlich der Krim, verlassen haben.

Der Minister erklärte auch, dass Ungarn in China einen wichtigen Akteur für künftige Friedensgespräche sieht, obwohl Peking es Moskau ermöglicht, westliche Sanktionen zu umgehen, indem es verbotene Komponenten an den russischen Militärsektor liefert.

Die EU hat bereits Sanktionen gegen chinesische Unternehmen verhängt, weil siedem Kreml geholfen haben, an tödliche, verbotene Güter zu gelangen.

Verzögerung der Rede im Europäischen Parlament "nur eine Frage des Zeitplans"

Orbán ist bereit, vor dem neu gewählten Europäischen Parlament zu sprechen, um seine Prioritäten für die EU-Ratspräsidentschaft darzulegen, die die ungarische Regierung unter das Motto "Make Europe Great Again" gestellt hat, so der Minister weiter.

WERBUNG

Es ist üblich, dass der Führer des Landes, das den Ratsvorsitz übernimmt, während der ersten Plenarsitzung seiner Amtszeit spricht, aber Orbán wurde nicht zur Eröffnungssitzung in Straßburg eingeladen, die für nächste Woche geplant ist.

Zwei Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, sagten Euronews, dass Orbáns Rede vor dem Plenarsaal absichtlich vom Parlament blockiert worden sei , da er sich über seine Reise nach Russland und seine ständigen Bemühungen, die EU-Hilfe für Kiew zu stoppen, unwohl fühlte.

Bóka wies jedoch alle Andeutungen zurück, dass Orbán aus politischen Gründen ausgeschlossen worden sei. Die Tatsache, dass im Juli nur eine Plenarsitzung stattfindet, mache es möglich, die Rede des Ministerpräsidenten zu verschieben.

"Ich würde hier keine politischen Verwicklungen sehen", erklärte er. "Ich denke, es ist völlig verständlich, dass das Europäische Parlament in seiner ersten Sitzung, wenn es seine eigenen Beamten wählt und wenn es den designierten Kommissionspräsidenten wählt oder nicht wählt, keine Zeit dafür hat."

"Ich glaube, dass dies nur eine Frage des Zeitplans ist. Ich glaube nicht, dass das Europäische Parlament während des ungarischen Ratsvorsitzes nicht an einer ehrlichen Zusammenarbeit zwischen den Institutionen interessiert ist."

WERBUNG

Das vollständige Interview wird in der Euronews-Sendung "Global Conversation " ausgestrahlt.