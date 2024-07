Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán will während der EU-Ratspräsidentschaft seines Landes "Europa wieder groß machen". Seine Rede, in der er erklärt, wie er sich das vorstellt, wird er jedoch unter Umständen erst im September halten können.

Der Versuch des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán, bei der ersten Plenarsitzung der neu gewählten Versammlung in Straßburg zu den Abgeordneten zu sprechen, wurde von den Parlamentschefs zurückgewiesen, da sie keinen Platz für ihn in der Tagesordnung finden konnten, so zwei mit der Angelegenheit vertraute Quellen gegenüber Euronews.

Es ist seit langem üblich, dass die Regierungschefs die Möglichkeit haben, vor dem Parlament zu sprechen, wenn sie die rotierende EU-Ratspräsidentschaft übernehmen, die Tagesordnung für ihre sechsmonatige Amtszeit vorstellen und Fragen der Abgeordneten beantworten.

Den Quellen zufolge hat Orbán dem Parlament gegenüber angedeutet, dass er am Dienstag oder Mittwoch (16./17. Juli) nächster Woche vor dem Plenum erscheinen könnte, um die Agenda der ungarischen Präsidentschaft vorzustellen, die Budapest unter das Motto "Make Europe Great Again", zu Deutsch "Europa wieder groß machen" gestellt hat.

Die Konferenz der Präsidenten - die Fraktionsvorsitzenden, die die Tagesordnung bestimmen - sagte jedoch, dass das Parlament zu diesem Zeitpunkt keinen Platz im Zeitplan habe, so die beiden Quellen.

Die erste Quelle sagte Euronews, dass die Geschäfte des Parlaments mehr als gewöhnlich ausgelastet seien und beschuldigte den Rat, den Rat des Parlaments zum Zeitpunkt der Europawahlen nicht beachtet zu haben.

"Vor fünf Jahren, im Jahr 2019, waren wir in der Lage, die neue finnische Präsidentschaft während der letzten Sommerplenartagung unterzubringen, weil die Wahlen im Mai stattfanden, was uns ermöglichte, zwei Plenartagungen vor dem Sommer abzuhalten", sagte die Quelle. "Wir haben davor gewarnt, dass eine Wahl im Juni Auswirkungen auf unseren Zeitplan haben würde".

Die erste Quelle fügte hinzu, dass sich das neue Parlament durch die Wahl des Präsidenten und der vierzehn Vizepräsidenten konstituieren müsse, wofür Dienstag und Mittwoch freigehalten werden müssten.

Der Donnerstag wird für die Bestätigungsabstimmung über die Wiederernennung von Ursula von der Leyen als Präsidentin der Europäischen Kommission freigehalten. Der Freitag - obwohl theoretisch verfügbar - sei für Orban nicht möglich, so die erste Quelle.

Die Tagesordnung für die Plenartagung in der kommenden Woche wird am Donnerstag (11. Juli) während einer Konferenz der Fraktionsvorsitzenden festgelegt. "Es ist möglich, dass es in letzter Minute ein Entgegenkommen geben könnte", fügte die erste Quelle hinzu.

Ein Sprecher bestätigte jedoch, dass die Plenarsitzungen im Juli für "die Verfassung des Parlaments und die Wahl des Präsidenten der Europäischen Kommission (vorbehaltlich der Bestätigung durch die Konferenz der Präsidenten am Donnerstag)" reserviert seien.

Es sei daher unwahrscheinlich, dass der ungarische Ratsvorsitz den Abgeordneten sein Programm vor September vorlegen werde, so der Sprecher gegenüber Euronews.

Orbán hat sich selbst zum einzigen EU-Chef erklärt, der mit den beiden wichtigsten autoritären Regierungen der Welt befreundet ist. In den letzten Tagen stattete er Russland und China unerwartete Besuche ab, um über eine Friedenslösung für die Ukraine zu sprechen, nachdem er den ukrainischen Präsidenten in Kiew getroffen hatte.

An diesem Mittwoch wird er in den USA zum 75. Jahrestag des NATO-Gipfels erwartet.

Orbáns Besuch in Moskau wurde von der Ukraine und anderen europäischen Staats- und Regierungschefs verurteilt, doch der ungarische Premierminister rechtfertigte die Reise als Versuch, auf andere Länder zuzugehen.

"Die Zahl der Länder, die mit beiden Kriegsparteien sprechen können, nimmt ab", sagte er. "Ungarn wird langsam zu dem einzigen Land in Europa, das mit allen sprechen kann".

Sprecher der ungarischen Regierung antworteten nicht auf die Bitte um einen Kommentar.