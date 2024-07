NATO-Verbündete: Orbáns Moskau-Besuch bringt Frieden nicht voran

Unter den NATO-Verbündeten herrscht zunehmend Einigkeit darüber, dass Orbáns Besuch in Moskau unnötig war und außer Acht ließ, dass Moskau der Aggressor ist - und dass die Ukrainer unter Putins Kreigshandlungen leiden.

Die NATO-Verbündeten in Washington DC kritisieren die Annäherungsversuche des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán an Moskau als nicht hilfreich und "nicht friedensfördernd".

Andere, wie der ehemalige US-Botschafter bei der NATO, Ivo Daalder, meinen, Orbán habe nicht den nötigen Einfluss, um ernsthaft zu stören. Orbán sei "zu unbedeutend" und "zu klein", um die westliche Sicherheit zu beeinflussen, so Botschafter Daalder.

"Letztendlich ist er einfach nicht wichtig genug. Letztlich ist er nicht in der Lage, einen anderen Kurs zu setzen. Letztendlich muss er sich dem Willen der Mehrheit, der großen Mehrheit, der Mehrheit des Volkes beugen", sagte er gegenüber Euronews.

Daalder, der jetzt Geschäftsführer des Chicago Council of Global Affairs ist, sprach am Rande des NATO-Gipfels in Washington DC, wo sich die Verbündeten anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Bündnisses treffen.

Die Verbündeten sind sich zunehmend einig, dass Orbáns Besuch in Moskau unnötig war und nicht zum Ausdruck gebracht hat, dass Moskau der Aggressor ist und die Ukrainer unter den Handlungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin leiden.

"Wir halten das nicht für hilfreich", sagte der US-Sonderberater für Europa im Nationalen Sicherheitsrat, Michael Carpenter. "Wir sehen nicht, dass es den Friedensprozess vorantreibt und es hilft der Ukraine sicherlich nicht", sagte er gegenüber Reportern.

"Seine Mission war nicht koordiniert. Wir wussten, dass sie nicht erfolgreich sein würde, weil Putin keinen Frieden will, er will die Kontrolle über die Ukraine". "Putin hat es ihm und uns allen mit dem schrecklichen Angriff auf ein Kinderkrankenhaus in Kiew bewiesen", so eine ukrainische Quelle gegenüber Euronews.

Der neue niederländische Ministerpräsident Dick Schoof sagte vor seinem ersten NATO-Gipfel, Orbán habe "kein Mandat", im Namen der EU mit Putin zu sprechen.

Aufstieg rechtsextremer Parteien "besorgniserregend"

Daalder bezeichnete den Aufstieg rechtsextremer Parteien als "besorgniserregend", wenn es um die Einigkeit und das Vertrauen geht, die für das Funktionieren der NATO und anderer internationaler Institutionen erforderlich sind. "Es gibt sicherlich einen Wind, der ziemlich stark in Richtung Rechtsextremismus weht. Und das ist in ganz Europa und auch in den Vereinigten Staaten deutlich zu spüren", fügte er hinzu. Der ehemalige Botschafter sagte, die Rechtsextremen seien nicht nur "autoritärer", sondern auch "nationalistischer", was dem Versprechen kollektiver Sicherheit zuwiderlaufe.

"Und das in einer Welt, in der es in der Europäischen Union um die Teilung der Souveränität und in der NATO um die Idee der kollektiven Sicherheit geht, also um die Idee, dass die Sicherheit des Nachbarn für die eigene Sicherheit entscheidend ist", sagte Daalder.

Ukraine und NATO müssen mehr tun, um Wahrscheinlichkeit einer Niederlage Russlands zu erhöhen

Daalder ist der Ansicht, dass sowohl die Ukraine als auch die NATO mehr tun müssen, um die Wahrscheinlichkeit einer Niederlage Russlands zu erhöhen, einschließlich der Mobilisierung jüngerer Männer und Frauen in die ukrainischen Streitkräfte.

"Die Ukraine muss Soldaten und Soldatinnen mobilisieren. Dies ist ein Krieg, der von 40-Jährigen geführt wird. Kein anderer Krieg in der Geschichte wurde von 40-Jährigen geführt. Man braucht 18-Jährige, 20-Jährige und 21-Jährige, worauf jede Armee im Rest der Welt angewiesen ist", sagte Daalder.

"Deshalb müssen die Ukrainer mehr tun", sagte er und fügte hinzu: "Das ist zweifellos ein Teil der Lösung. Man braucht mehr Leute an der Front. Es muss mehr Waffen geben. Es muss Schluss sein mit den Vorbehalten, mit den Bedürfnissen des Marktes. Wir müssen der Verteidigung der Ukraine in einer Weise Priorität einräumen, wie wir es bisher nicht getan haben und dazu gehört auch die USA."

Als Beispiel nannte er die Luftverteidigung für die Ukraine. "Erst kürzlich haben wir all diese Patriot-Systeme aufgetrieben. Warum eigentlich nicht? Sechs Monate zuvor sollte es bei diesem Gipfel um die Realität gehen, dass dies ein existenzieller Moment ist, nicht nur für die Ukraine, sondern für die NATO, für die Existenz der NATO im nächsten und übernächsten Jahr. Die Ukraine muss Erfolg haben. Russland muss in der Ukraine scheitern", sagte er.

Daalder kritisiert auch den Ehrgeiz, den die Verbündeten für diesen bedeutenden Gipfel an den Tag gelegt haben. Er meint, die Ukraine sollte eingeladen werden, Mitglied des Bündnisses zu werden.

"Es wäre besser gewesen, wenn wir eine strategische Verpflichtung für die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine hätten eingehen können. Es reicht nicht aus, zu sagen, dass sie [die Ukraine] Mitglied werden wird. Russland wird sein Ziel, die Ukraine zu kontrollieren, erst aufgeben, wenn die Ukraine in die westlichen Institutionen, in die Europäische Union und in die NATO integriert ist", fügte Daalder hinzu.