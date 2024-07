Brüssel, meine Liebe? Neuanfang in Paris und London

In dieser Ausgabe von Brüssel, meine Liebe? diskutieren Stefan Grobe und seine Gäste die Auswirkungen der Wahlen in Frankreich und Großbritannien und das Reiseverhalten der Europäer in diesem Sommer

WERBUNG Nach der Krise das Chaos? Bei den Parlamentswahlen in Frankreich stoppten die Wähler den erwarteten Rechtsrutsch und stärkten überraschend die Linke und die Zentristen von Staatspräsident Macron. Das Land steht nun vor einer komplizierten Regierungsbildung. Wie wird das Ergebnis in Brüssel gesehen? Wie reagieren Wirtschaft und Finanzmärkte? Darüber diskutierten in Brüssel, meine Liebe? diese Woche Gastgeber Stefan Grobe mit seinen Gästen Klaus Welle, ehemaliger Generalsekretär des Europäischen Parlaments, jetzt Vorsitzender des Akademischen Rates des Wilfried-Martens-Zentrums, Katrin Prybil, Brüsseler Korrespondentin der Augsburger Allgemeinen und anderer Zeitungen sowie Philipp Lausberg, politischer Analyst beim European Policy Centre in Brüssel Wie es in Frankreich weitergeht, ist ungewiss. Die Parlamentswahlen warfen mehr Fragen als Antworten auf. Die Gewinner waren überraschend das Linksbündnis und Macrons Zentristen. Die Rechtspopulisten von Marine Le Pen wurden nur Dritte. Da niemand eine Mehrheit hat, befindet sich Frankreich auf unbekanntem Koalitions-Terrain. Zwar wahrte Präsident Macron sein Gesicht, doch seine Fraktion verlor in der Nationalversammlung ein Drittel ihrer Sitze. Nun erscheint eine Koalition mit der Linken als wahrscheinlichste Lösung. Die siegreiche Neue Volksfront versprach mehr Sozialausgaben und eine Rücknahme der Rentenreform. Ungeachtet ausufernder Defizite. Damit sind Konflikte mit Macron vorprogrammiert. Was bedeutet das für die Stabilität in Europa? Zweites Thema waren die Wahlen in Großbritannien, wo die Wähler die Konservativen nach 14 Jahren böse abstraften. Keir Starmers Labour-Partei verfügt im Unterhaus fast über eine Zwei-Drittel-Mehrheit und könnte nach Belieben schalten und walten. So soll der Brexit zum Funktionieren gebracht und eine freundschaftliche Hand nach Brüssel ausgestreckt werden. Wie könnte dies aussehen? Kann Londons Isolierung in Europa beendet werden? Im Schatten von Starmers Erdrutschsieg gelang aber auch den Rechtspopulisten der Einzug ins Unterhaus - Nigel Farage ist wieder da! Ist das mehr als nur ein Schönheitsfehler? Schließlich debattierte die Runde die neuesten Zahlen des Europäischen Reiseverbandes ETC. Demnach erreichte der Tourismus zuletzt wieder das Vor-Covid-Niveau. 75 Prozent aller EU-Bürger planen im Sommer einen Trip, sechs Prozent mehr als im vorigen Jahr. Und das Mittelmeer ist nach wie vor Reiseziel Nummer eins. Mehr als die Hälfte (54 Prozent) benutzen dabei das Flugzeug, mehr als ein Viertel (28 Prozent das Auto) und nur zehn Prozent die Bahn. Zum nachhaltigen Reisen ist es also noch ein langer Weg...