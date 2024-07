Istanbul: Großdemonstration gegen Massenkeulung von streunenden Hunden

Von Euronews mit AP

In den letzten Wochen gab es fast täglich Demonstrationen gegen den Mitte Juli vorgelegten Gesetzentwurf.

Tausende von Menschen haben in Istanbul gegen einen Gesetzesentwurf protestiert, von dem Kritiker befürchten, dass er zur Massentötung von streunenden Hunden in der Türkei führen wird.

Der Gesetzentwurf zielt darauf ab, die Millionen von streunenden Hunden im Land zu regulieren und die Straßen sicherer zu machen. Tierschützer befürchten jedoch, dass viele Tiere eingeschläfert werden oder in verwahrlosten, überfüllten Tierheimen landen.

Ein Parlamentsausschuss hat den Entwurf Anfang dieser Woche gebilligt, und das Plenum soll in den kommenden Tagen endgültig darüber abstimmen. Die Beratungen beginnen am Sonntag.

Die Regierung schätzt, dass es in der Türkei rund vier Millionen streunende Hunde gibt.

Obwohl viele von ihnen harmlos sind, wurden in Istanbul und anderswo bereits zahlreiche Menschen, darunter auch Kinder, angegriffen.

Der Gesetzesentwurf sieht vor, dass die Gemeinden streunende Hunde einfangen und in Tierheimen unterbringen, wo sie kastriert und sterilisiert werden sollen.

Hunde, die Schmerzen haben, unheilbar krank sind, ein Gesundheitsrisiko für Menschen darstellen oder aggressiv sind, sollen eingeschläfert werden.

Die Gemeinden wären verpflichtet, bis 2028 Hundeheime zu errichten oder die Bedingungen in den bestehenden Heimen zu verbessern.

Bei dem aktuellen Gesetzesentwurf handelt es sich um eine abgeschwächte Version. Ursprünglich war vorgesehen, die Streuner zusammenzutreiben, in Tierheimen unterzubringen und einzuschläfern, wenn sie nicht innerhalb von 30 Tagen adoptiert werden. Dieser Vorschlag, der nicht im Parlament eingebracht wurde, löste einen öffentlichen Aufschrei aus. Tierschützer behaupteten, er würde zur Massentötung von nicht adoptierten Hunden führen.

Tierschützer befürchten jetzt jedoch, dass einige Gemeinden Hunde unter dem Vorwand, sie seien krank, töten könnten, anstatt Mittel für ihre Unterbringung bereitzustellen.

Die Regierung bestreitet, dass das Gesetz zu einer weit verbreiteten Keulung führen würde. Der Justizminister erklärte, dass jeder, der Streuner "ohne Grund" tötet, bestraft werden würde.

Warum muss die Türkei die Population streunender Hunde kontrollieren?

Einem Bericht der Safe Streets and Defense of the Right to Life Association zufolge, einer Organisation, die sich für die Entfernung aller streunenden Hunde von den Straßen einsetzt, sind seit 2022 durch Angriffe von Straßenhunden 65 Menschen getötet worden.

Die Regierung versprach Anfang des Jahres, das Problem in Angriff zu nehmen, nachdem ein Kind in der Hauptstadt Ankara von Hunden angegriffen und schwer verletzt worden war.

Trotz bestehender Gesetze, die vorschreiben, dass streunende Hunde eingefangen, kastriert und an den Ort zurückgebracht werden müssen, an dem sie gefunden wurden, hat die Nichtumsetzung dieser Vorschriften in den letzten Jahren zu einem explosionsartigen Anstieg der Population verwilderter Hunde geführt, so Tierschutzorganisationen.

Sie argumentieren, dass eine ordnungsgemäße Umsetzung dieser Vorschriften ausreichen würde, um die Population zu kontrollieren.

Großbritannien hat vor kurzem wegen der streunenden Hunden eine Reisewarnung für die Türkei herausgegeben und darauf hingewiesen, dass diese oft Rudel bilden und aggressiv sein können. Das britische Außenministerium rät Besuchern, vorsichtig zu sein und sich ihnen nicht zu nähern.