Der Iran hat Moskau seine Kampfdrohne Shahed zum Einsatz auf dem Schlachtfeld geliefert. Teheran hat dies stets bestritten und behauptet, die Lieferungen seien vor Beginn des Krieges erfolgt.

Die Vereinigten Staaten haben ihre Verbündeten darüber informiert, dass sie glauben, dass der Iran Kurzstreckenraketen für den Einsatz im Ukrainekrieg an Russland geliefert hat.

Dies verlautete aus gut unterrichteten Kreisen. Nähere Angaben über die Zahl und Lieferdatum wurden nicht mitgeteilt.

Das Weiße Haus lehnte es ab, die Waffentransfers zu bestätigen, bekräftigte aber seine Besorgnis darüber, dass der Iran seine Unterstützung für Russland vertieft.

Das Weiße Haus warnt Teheran schon seit Monaten davor, Raketen nach Russland zu liefern.

"Jeder Transfer iranischer Raketen an Russland würde eine dramatische Eskalation der iranischen Unterstützung für Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine bedeuten und zur Tötung weiterer ukrainischer Zivilisten führen", erklärte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats, Sean Savett.

"Diese Partnerschaft bedroht die europäische Sicherheit und zeigt, wie der destabilisierende Einfluss des Irans über den Nahen Osten hinaus in die ganze Welt reicht."

Der Iran beliefert Russland seit Herbst 2022 mit Waffen für den Einsatz auf dem Schlachtfeld in Form seiner Angriffsdrohne Shahed.

Sie gelten als der wichtigste Beitrag Teherans zu Russlands Kriegsanstrengungen, da sie großen Schaden anrichten können.

Die Erkenntnisse der US-Geheimdienste kommen zu einem Zeitpunkt, da Russland die Einnahme eines weiteren Dorfes in der Region Donezk meldet.

Die Moscow Times zitiert das russische Verteidigungsministerium mit der Aussage, die russischen Streitkräfte hätten das Dorf Kalynove, etwa 25 Kilometer südöstlich von Pokrowsk, befreit.

Russische Truppen rücken seit Monaten auf die strategisch wichtige Stadt vor, was die Ukraine im vergangenen Monat dazu veranlasste, die Evakuierung von Kindern aus der Stadt anzuordnen.

Während der ukrainischen Offensive in der Region Kursk gingen die Einwohner von Kursk an die Urnen, um an den Kommunalwahlen teilzunehmen. Die Russen wählen Gouverneure in 25 Regionen, Mitglieder der gesetzgebenden Versammlung in 13 Regionen, darunter zwei auf der annektierten Krim, sowie zahlreiche lokale Beamte.

"Nach den Explosionen, den Bombenanschlägen und den Drohnenangriffen haben wir alles gesehen, wir haben vor nichts mehr Angst. Und das Wichtigste ist, dass die Menschen wählen gehen, denn wir wollen Frieden, wir wollen Frieden und Ruhe in der Region Kursk", sagte die Anwohnerin Ekaterina Scherbakova in einem Wahllokal.

Die überraschende ukrainische Militäroperation in Kursk, die am 6. August begann, überraschte selbst die westlichen Unterstützer Kiews.

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte letzten Monat, dass das Ziel des Einmarsches die Einrichtung einer Pufferzone innerhalb Russlands sei, um weitere Angriffe auf die Ukraine zu verhindern, aber er betonte, dass er kein Interesse an einer dauerhaften Besetzung russischen Territoriums habe.

Bei einer seltenen öffentlichen Veranstaltung in London erklärten die Leiter des britischen und des amerikanischen Auslandsgeheimdienstes, der Einmarsch sei ein bedeutender Erfolg, der das Bild des Krieges verändern könnte.

"Es ist typisch für die Kühnheit und den Mut der Ukrainer, zu versuchen, das Spiel in gewisser Weise zu ändern. Und ich glaube, sie haben die Geschichte bis zu einem gewissen Grad verändert", sagte der Chef des britischen Auslandsgeheimdienst MI6, Sir Richard Moore.

"Durch die Einnahme von Kursk haben die Ukrainer den Russen den Krieg wirklich nahe gebracht. Es hat nicht nur die ukrainische Moral gestärkt, sondern auch einige der Schwachstellen von Putins Russland und seines Militärs aufgedeckt", meint CIA-Direktor, William Burns.