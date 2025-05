WERBUNG

Jüngst haben der französische Präsident Emmanuel Macron und seine Frau Brigitte Schlagzeilen gemacht, als sie bei ihrer Ankunft in Vietnam gefilmt worden sind. Sie hatten das Flugzeug noch nicht verlassen, die Tür war allerdings schon offen und so filmten die Kameras wie Brigitte ihrem Ehemann Emmanuel Macron offenbar entweder einen Kinnstüber oder eine Ohrfeige gab, so sah es zumindest auf den ersten Blick aus. Macron erklärte später: "Wir haben herumgealbert, das tun wir öfter."

Immer wieder gab es peinliche Momente wie diese für die Staatsoberhäupter der Welt. Hier sind einige der bekanntesten Beispiele:

Der Sturz von Gerald Ford

US-Präsident Gerald Ford rutschte aus und stürzte im Juni 1975, als er in Salzburg die Stufen der Air Force One hinabstieg. Der Vorfall wurde von einer Kamera aufgezeichnet und es wurde viel darüber gewitzelt.

Ford schob den Ausrutscher auf eine alte Knieverletzung, aber diese Episode brachte ihm den Ruf eines Stümperhaften ein, den der bekannte Komiker Chevy Chase für seine Sketche nutzte.

Der Vorfall wurde zu einem Thema für Fords Wiederwahlkampagne im folgenden Jahr und trug dazu bei, dass er während seiner Präsidentschaft als ungeschickt galt. Ford verlor die Wahl gegen Jimmy Carter.

Der Sturz von Gerald Ford in Salzburg. AP Photo

Bidens komplizierte Beziehung zur Treppe

Ein weiterer US-Präsident, dem die Flugzeug-Treppe Schwierigkeiten bereitete, war Joe Biden, der beim Besteigen der Air Force One mehrfach stolperte.

Im März 2021 stolperte er dreimal beim Besteigen der Treppe auf der Joint Base Andrews, was das Weiße Haus auf die windigen Bedingungen zurückführte. Biden nahm sich offenbar einen Moment Zeit, um sein Knie abzustauben, bevor er das Flugzeug bestieg.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich im Jahr 2023, was Zweifel an seiner körperlichen Verfassung aufkommen ließ.

Die Hand von Joe Biden, die sich am Geländer festhielt, als er stolperte. AP Photo

Trumps Probleme mit Flugzeugen

Obwohl Donald Trump größere Zwischenfälle vermieden hat, hatte er manchmal auch Probleme beim Auf- und Absteigen von Treppen.

Im Oktober 2018 wurde er dabei beobachtet, wie er einen Regenschirm am oberen Ende der Treppe der Air Force One ablegte und ihn wegrollen ließ, als er das Flugzeug bestieg.

Ein anderes Mal wurde er mit einem Stück Toilettenpapier an der Schuhsohle gesichtet , als er ein Flugzeug der Air Force One auf dem Weg nach Minnesota bestieg.

Im Juni 2020 wurde er beobachtet, wie er vorsichtig eine Rampe in West Point hinunterging, was Diskussionen über seinen Gesundheitszustand auslöste. Später erklärte er, die Rampe sei "sehr lang und steil" gewesen und habe kein Geländer gehabt.

Donald Trump hat beim Einsteigen in die Air Force One ein Problem mit seinem Regenschirm AP

Eine First Lady stürzt

Im November 2022 stolperte die damalige indonesische First Lady Iriana am Arm ihres Mannes Joko Widodo, als sie die Treppe des Präsidentenflugzeugs hinabstieg.

Das Präsidentenpaar landete auf dem Flughafen I Gusti Ngurah Rai in Bali, um am G20-Gipfel teilzunehmen.

Iriana wurde sofort vom Sicherheitsteam des Präsidenten betreut und konnte unverletzt ihre geplanten Termine wahrnehmen.

Boris Jelzins Nichterscheinen

Manchmal kann es sich als zu schwierig erweisen, die Treppe zu finden, wie im Fall des russischen Präsidenten Boris Jelzin, der 1994 zu einem offiziellen Besuch in Irland landete, aber nicht aus seinem Flugzeug stieg.

Der damalige irische Premierminister Albert Reynolds und seine Minister warteten auf dem roten Teppich des Flughafens Shannon vergeblich auf Jelzin.

Es wurden verschiedene Entschuldigungen für seine Abwesenheit vorgebracht: Er sei "unpässlich", ruhe sich nach einem anstrengenden Flug aus, seine Leibwächter hätten zu viel Angst, ihn zu wecken. Die meisten Meinungen gingen jedoch davon aus, dass er einfach zu betrunken war, um es bis zur Treppe zu schaffen.

Jelzin entschuldigte sich in einem Schreiben an Reynolds für das "unglückliche Missgeschick", das ihr Treffen verhindert hatte, und lud Reynolds ein, Russland im folgenden Jahr zu besuchen.