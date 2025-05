Litauische Verteidigungsministerin: Russland "verhöhnt" die USA

WERBUNG

Die litauische Verteidigungsministerin Dovilė Šakalienė hat Russland vorgeworfen, die US-Regierung wegen der Weigerung des Kremls, sich sinnvoll an Waffenstillstandsgesprächen zu beteiligen, zu "verhöhnen". Sie warnt davor, dass der Kreml, anstatt sich zu einer Beendigung des Krieges drängen zu lassen, die Mobilisierung von 1,5 Millionen Studenten bis Ende des Jahres vorantreibt.

Sakalienė sprach zu Reportern während einer NATO-Militärübung, dem diesjährigen "Eisernen Wolf" [in Anspielung auf eine Kreatur aus der litauischen Mythologie], bei der eine Gegenoffensive mit deutschen Panzern und litauischen Schützenpanzern simuliert wurde.

Fallschirmjägerübung mit NATO-Verbündeten

Die Übung umfasste auch eine Luftangriffsoperation, einschließlich des Absetzens von Fallschirmjägern, als Teil der von den USA geleiteten Übung "Swift Response".

Sechs NATO-Verbündete waren an der Fallschirmjägerübung beteiligt, darunter die USA, Deutschland, Italien, Frankreich und die Niederlande.

Ziel der Übung ist es, die Bereitschaft der NATO zur Durchführung militärischer Operationen im Falle eines Einmarsches Russlands in NATO-Gebiet, insbesondere in den baltischen Staaten, den ehemaligen Sowjetrepubliken, zu erproben.

"Meiner Meinung nach haben sie die amerikanische Regierung bereits verhöhnt - sie zeigen Respektlosigkeit gegenüber jeglichen Bemühungen, ein Abkommen zu erreichen", sagte sie Euronews.

Šakalienė sagte auch, dass Russland von den USA nicht unter Druck gesetzt werde, Zugeständnisse zu machen oder seine Militärkampagne gegen ukrainische Zivilisten und zivile Infrastruktur einzustellen.

"Andererseits, warum sollten sie aufhören [ihre Angriffe]. Sie haben ihre Wirtschaft wirklich in eine Kriegswirtschaft umgewandelt. Die Reform ihrer Streitkräfte geht sehr schnell voran. - Sie wollen bis Ende des Jahres 1,5 Millionen Soldaten haben."

"Lohnenswerte“ Bemühungen der USA

Sakalienė ist der Ansicht, dass es für Russland keinen Anreiz gibt, seinen Feldzug in der Ukraine sowie seine "imperialistischen" Ambitionen in ganz Europa zu stoppen, die nach Ansicht der Ministerin durch die Zusammenarbeit des Kremls mit Nordkorea, Iran und China noch verstärkt werden:

"Russlands Militärindustrie gewinnt wirklich an Fahrt. In der Ukraine machen sie weiter Fortschritte. Warum sollten sie aufhören?"

Die Ministerin äußerte sich zum gescheiterten Versuch von Friedensgesprächen in der Türkei, als Putin sich weigerte zu erscheinen.

„Was ich im Moment sehe, ist im Grunde genommen ein Spiel mit dem Spott und ich glaube nicht, dass es uns irgendwohin führen wird“, sagte sie.

Sakalienė bezeichnete die Bemühungen um die Beendigung des Krieges als "lohnenswert", aber letztlich sei der Krieg in der Ukraine nur mit militärischen Mitteln zu beenden.

"Ich denke, die Bemühungen der USA, diesen Krieg zu beenden, sind lohnenswert. Wir werden sehen, wie das ausgeht, aber meiner Meinung nach ist das einzige wirksame Mittel, die ukrainische Armee zu regenerieren und militärische Stärke in Europa aufzubauen. Das ist das einzige Abschreckungsmittel."

Indes hat Russland hat neue Gespräche mit der Ukraine vorgeschlagen. Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat am Donnerstag angekündigt, dass der Kreml bereit sei, am 2. Juni in Istanbul weitere Verhandlungen mit Kyjiw aufzunehmen - in Istanbul.