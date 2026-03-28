Sommerzeit beginnt - die Politik hinter der Zeitumstellung

In der Nacht von Samstag auf Sonntag werden die Europäer wieder eine Stunde verlieren, wenn die Uhren vorwärts gestellt werden.

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Das gefällt nur wenigen Menschen, wie eine Umfrage aus dem Jahr 2018 zeigt, der zufolge 84 Prozent der EU-Bürgerinnen und -Bürger gegen das Phänomen sind.

Wissenschaftliche Studien haben ergeben, dass die Zeitumstellung die Ausrichtung unseres Körpers auf das Sonnenlicht stören kann, was zu Schlafmangel führen und verschiedene Krankheiten beeinflussen kann.

Die jahreszeitliche Umstellung der Uhr steht auch im Widerspruch zum ursprünglichen Ziel der Praxis - dem Energiesparen - wie Ariadna Güell Sans, stellvertretende Direktorin der Time Use Initiative, gegenüber Euronews erklärt.

"Sie hat sich als falsch erwiesen und hilft uns nicht mehr, Energie zu sparen, da sie in einer Zeit eingeführt wurde, in der es noch kein Internet gab und der Energieverbrauch ganz anders war als heute", sagte sie.

In der Tat hat die Europäische Kommission versucht, die halbjährlichen Zeitumstellungen mit einer im September 2018 vorgelegten Richtlinie zu beenden. Das Europäische Parlament billigte sie mit großer Mehrheit und breiter politischer Zustimmung: 410 Stimmen dafür, 192 dagegen und 51 Enthaltungen.

Die saisonale Zeitumstellung zu beenden, ist jedoch nicht einfach, vor allem aus politischen Gründen.

Die Länder konnten sich nicht einigen und haben den Vorschlag bis heute blockiert. Die Regierungen werden davon abgehalten, in diesen Fragen unabhängig zu handeln, da die EU will, dass jeder Wechsel gleichzeitig erfolgt, um das Funktionieren des Binnenmarktes zu schützen.

Nach Aussage eines Beraters von Präsident Gitanas Nausėda will Litauen das Thema während seiner EU-Ratspräsidentschaft im Jahr 2027 erneut ansprechen.

"Wir glauben heute noch, dass eine koordinierte Lösung möglich ist", so ein Sprecher der Europäischen Kommission, als er zu diesem Thema befragt wurde. Er fügte hinzu: "Wir ermutigen zu erneuten Gesprächen, um eine Lösung zu finden, aber wir glauben, dass es das Beste ist, wenn die Mitgliedstaaten untereinander entscheiden."

Ein Ende der Änderung ist kein Ende des Problems

Die Abschaffung der Zeitumstellung bedeutet jedoch, dass eine Entscheidung getroffen werden muss, ob die Winter- oder die Sommerzeit beibehalten werden soll.

Das ist auch ein politisches Problem, denn Zeitzonen wurden schon immer durch politische Entscheidungen beeinflusst.

Während des Zweiten Weltkriegs zwang Deutschland dem besetzten Frankreich und den Benelux-Ländern seine Zeitzone auf, während Diktator Francisco Franco beschloss, Spanien an Adolf Hitlers Deutschland anzugleichen.

In jüngster Zeit hat das ukrainische Parlament die Umstellung auf die Sommerzeit rückgängig gemacht, um zu vermeiden, dass sich die Hälfte des Jahres an die Moskauer Standardzeit (UTC+3) anpasst, die Russland den von ihm besetzten Gebieten in der Ukraine aufgezwungen hatte.

Solche Entscheidungen entsprechen nicht unbedingt der Ausrichtung der so genannten Sonnenzeit. "Wir müssen uns so weit wie möglich an unserer natürlichen Zeitzone orientieren. Einfach ausgedrückt bedeutet das, dass die Sonne um 12 Uhr am höchsten Punkt des Tages steht", erklärt Ariadna Güell Sans.

Das gilt nicht für die westeuropäischen Länder, deren Uhren der Sonnenzeit deutlich voraus sind. Die Folge sind, insbesondere im Sommer, späte Sonnenauf- und -untergänge, die den Tagesablauf in Ländern wie Spanien beeinträchtigen.

Deshalb schlägt die Initiative zur Zeitverwendung für eine gesunde Gesellschaft eine radikale Änderung mit vier Zeitzonen auf der Grundlage der Meridiane vor.

Das Vereinigte Königreich, Frankreich, Spanien und die Benelux-Länder würden der gleichen westeuropäischen Zeitzone angehören, die der derzeitigen Greenwich-Zeit entspricht. Irland und Portugal würden mit Island in der Zeitzone der Azoreninseln liegen, die eine Stunde zurückliegt, während ganz Mitteleuropa und Griechenland eine Stunde voraus und Osteuropa, einschließlich der baltischen Länder, zwei Stunden voraus wäre.

Diese neue Konstellation würde jedoch neue Probleme mit sich bringen: Irland und Nordirland hätten beispielsweise unterschiedliche Zeiten, was wahrscheinlich zu einem neuen politischen Problem führen würde.