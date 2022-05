Terra Luna 2.0: Wie die gescheiterte Kryptowährung jetzt wiederbelebt wird

Nach einem spektakulären Absturz soll Terra mit der Wiedergeburt von Luna neues Leben eingehaucht werden. Aber wie kann eine Wiederbelebung der gescheiterten Kryptowährung aussehen?

Die Unterstützer von Terra haben dafür gestimmt, die gescheiterte Kryptowährung wiederzubeleben. Das heißt aber nicht, dass alles wieder so wird wie vor dem Absturz. Der Plan sieht vor, Luna ohne das Element wieder aufleben zu lassen, das den vernichtenden Fall der Kryptowährung vor zwei Wochen verursacht hat - den Stablecoin UST.

"Terra 2.0 wird kommen", schrieb das Unternehmen am Mittwoch auf Twitter.

Mit "überwältigender" Unterstützung habe die Community für die Entstehung der neuen Luna gestimmt.

"Mit überwältigender Unterstützung hat das Terra-Ökosystem für die Verabschiedung des Vorschlags 1623 gestimmt, der die Entstehung einer neuen Blockchain und den Erhalt unserer Gemeinschaft plant."

Wie wird das neue Terra aussehen?

Nach Angaben von Terra wird Terra 2.0 "effektiv eine neue Terra-Chain ohne den algorithmischen Stablecoin schaffen."

"Die alte Chain wird Terra Classic heißen (Token: $LUNC), und die neue Chain wird Terra heißen (Token: $LUNA). Das Upgrade der Chain wird ein paar Stunden nach dem Launch-Snapshot beginnen", kündigte Terra auf Twitter an.

Die neue Terra, die am Samstag 27. Mai um 8 Uhr deutscher Zeit starten soll, wird effektiv eine neue Blockchain schaffen, die mit dem Luna-Token verbunden ist. Das alte Luna wird durch Luna 2.0 ersetzt, womit die Verbindung zum gescheiterten Stablecoin vollständig gelöst wird.

Aber die alte Luna wird nicht vollständig verschwinden, sie wird einfach mit der neuen und verbesserten Luna 2.0 koexistieren. Inhaber der alten Luna, die nun in Classic umbenannt wurde, und UST werden einen Teil der 1 Milliarde neuer Token erhalten.

Luna-Inhaber werden etwa 35 Prozent aller neuen Token erhalten, 10 Prozent gehen an diejenigen, die UST vor dem Zusammenbruch der Kryptowährung besaßen, 25 Prozent gehen an Händler, die nach dem Zusammenbruch noch Luna und UST besitzen, und 30 Prozent gehen an einen Pool von Luna-Investoren.

Terra wird eine vollständig in Gemeinschaftsbesitz befindliche Blockchain werden.

Wird das funktionieren?

Nach dem massiven Absturz von Luna wurde der Kryptowährungsmarkt durch den Verlust von 60 Milliarden Dollar tief erschüttert. Dennoch scheint es, dass die Investoren an der Wiedergeburt von Luna interessiert sind. Laut den Daten von CoinGecko stieg Luna am Mittwoch nach Terras Ankündigung um mehr als 20 Prozent an. Selbst UST stieg um über 50 Prozent.

Den Stablecoin loszuwerden, der Luna überhaupt erst zum Absturz gebracht hat, könnte die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die neue Kryptowährung erfolgreich ist, aber in diesem volatilen Kryptomarkt ist alles möglich.