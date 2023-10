Amazon-Pakete bewegen sich entlang eines Förderbandes in einem Amazon-Lagerhaus am 17\. Dezember 2019 in Goodyear, Arizona - Copyright AP Photo/Ross D. Franklin, File

Dieser Artikel wurde im Original veröffentlicht auf Englisch

Amazon experimentiert mit einem zweibeinigen Roboter, der Kisten heben kann. Zugleich hat das Unternehmen einen weiteren Roboter in einem Lagerhaus in Houston in Betrieb genommen.