Migration kann Bevölkerungswachstum nicht ersetzen

Von euronews

Der albanische Ministerpräsident verteidigt das Migrationsabkommen mit Italien. Elon Musk sagt, Migration könne das Bevölkerungswachstum nicht ersetzen.

Höhepunkte am dritten Tag der Rechtspopuliste-Festivals in Atreju waren der Auftritt des albanischen Ministerpräsidenten Edi Rama und die Reden von Elon Musk und des britischen Premierministers Rishi Sunak. Die Parteivorsitzende der Fratelli d'Italia, Ministerpräsidentin Giorgia Meloni führte zwei bilaterale Gespräche mit Sunak und Rama im Palazzo Chigi.

Der albanische Ministerpräsident Edi Rama, wies auf der Bühne von Atreju Kritik an dem Abkommen mit Rom über den Umgang mit Migranten zurück: "Ich habe den Eindruck, dass unverhältnismäßig viel Lärm um das Abkommen zwischen Albanien und Italien über Migranten gemacht wurde, das meiner Meinung nach ein ganz natürliches Abkommen zwischen zwei Ländern mit unterschiedlichen Namen ist, die ich aber als zwei Teile desselben Volkes betrachte", sagte Rama.

„Für uns war Italien immer ein Teil von uns. Die Unterstützung, die Rom nach der kommunistischen Isolation gezeigt hat, reicht aus, um zu verstehen, dass niemand überrascht oder überrascht sein sollte, wenn wir Vereinbarungen treffen, die auf einem gemeinsamen Verständnis der Dinge und des gemeinsamen Nutzens basieren“, fügte der albanische Ministerpräsident hinzu. „Für uns ist es immer eine Ehre, in die Hände zu spucken, wenn Italien uns darum bittet, und es wird immer ein Privileg sein, uns als besonderen Freund Italiens zu bezeichnen“, fuhr Rama fort.

„Die Franzosen wollen keine Migranten, die Albaner akzeptieren sie und die Albaner sind das Problem?“ Rama erklärte dann, dass die durch das Migrationsabkommen mit Italien geretteten Menschen „nicht auf See gelassen oder nach Guantanamo oder in Konzentrationslager gebracht werden, wie manche sagen. Wir müssen Respekt vor den Opfern der echten Konzentrationslager und von Guantanamo haben“, merkte er an.

Das albanische Verfassungsgericht habe nur seine Pflicht erfüllt, als es das Abkommen aussetzte, denn laut Verfassung sei vorgesehen, eine Vereinbarung auszusetzen, um sie vor der Ratifizierung durch das Parlament zu prüfen. „Das ist ein Beweis dafür, dass ich die Gerichte in Albanien nicht kontrolliere“, sagte Rama.

Der britische Premierminister Rishi Sunak sagte, die irreguläre Ankunft von Migranten und Flüchtlingen auf Lampedusa sei unhaltbar und unmoralisch. Sunak warnte davor, dass Migranten Länder „überwältigen“ könnten, und dass gegen illegale Migration Änderungen an den globalen Flüchtlingsregeln erforderlich seien. Meloni und Sunak vereinbarten ein gemeinsames freiwilliges Rückführungsprojekt.

Zur Migration sagte Elon Musk, er unterstütze „die legale Einwanderung sehr“. Staaten sollten jeden willkommen heißen, der ehrlich und bereit sei, hart zu arbeiten.

Musk erklärte, dass die Qualifikationen von Einwanderern stärker überprüft werden sollten, was darauf hindeutet, dass es ohne eine umfassendere Überwachung nicht möglich sei, zu beurteilen, wer diese Merkmale erfüllt.

„Lasst uns die legale Einwanderung erhöhen, aber wir müssen die illegale Einwanderung beenden“, sagte Musk.

Der Milliardär warnte auch, dass Migration das Bevölkerungswachstum nicht ersetzen könne. Musk wies auch auf die niedrige Geburtenrate in Italien hin, die eine große Sorge für Melonis Partei darstellt und potenzielle Investoren abschrecken könnte.