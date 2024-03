Lichtverschmutzung, Baumkronen und die Nähe zu Flughäfen und Militäreinrichtungen gehören laut einer neuen Studie zu den Umweltfaktoren, die gemeldete UFO-Sichtungen beeinflussen können.

Während so genannte unidentifizierte Flugobjekte (UFOs) schon seit langem im Fokus von Verschwörungstheoretikern stehen, haben sich auch Forscher und Behörden in letzter Zeit verstärkt mit diesen Phänomenen befasst.

UFOs am Himmel oder doch nur Satellit?

Erst letztes Jahr hielt die US-Raumfahrtbehörde NASA ihre erste öffentliche Sitzung zu diesem Thema ab: Mitglieder des US-Kongresses befragten Whistleblower in einer Anhörung, und das Pentagon veröffentlichte eine neue, freigegebene Website zu den so genannten unidentifizierten anomalen Phänomenen (UAPs).

Nun haben Forscher der Universität von Utah beschlossen, die lokalen Umweltfaktoren zu untersuchen, die die Sichtung dieser unidentifizierten Luftereignisse beeinflussen können. Anhand von Daten des Nationalen UFO-Forschungszentrums der USA untersuchten sie rund 98 000 UFO-Meldungen aus den Jahren 2001 bis 2020.

Sichtungen können mit geografischen Faktoren in Verbindung gebracht werden

Zunächst untersuchten sie den Einfluss von Himmelsbedingungen wie Lichtverschmutzung, Baumkronen und Wolkenbedeckung. Der zweite Faktor war die mögliche Anwesenheit von Objekten am Himmel. In diesem Fall konzentrierten sie sich auf die Nähe von UAP-Sichtungen zu Flughäfen und militärischen Einrichtungen.

Ihre Ergebnisse veröffentlichten sie Ende letzten Jahres in der Zeitschrift Scientific Reports.

"Die Idee ist, dass, wenn man die Chance hat, etwas zu sehen, es wahrscheinlicher ist, dass man unerklärliche Phänomene am Himmel sieht", sagte Richard Medina, außerordentlicher Professor für Geographie an der Universität von Utah und Hauptautor der Studie, in einer Erklärung.

Die einzige untersuchte Variable, die keinen Einfluss auf die Sichtungen hatte, war die Bewölkung. Die anderen Faktoren stimmten mit den "anfänglichen Hypothesen überein, dass die Menschen mehr Sichtungen melden, wenn sie eine bessere Sicht auf den Himmel haben", so die Autoren.

Die meisten Sichtungen ereigneten sich in den westlichen Teilen der USA, was nach Ansicht der Autoren auf die physische Geografie der Region mit vielen weiten Flächen und dunklem Himmel, die Kultur der Outdoor-Aktivitäten und die "paranormale Ideologie" zurückzuführen sein könnte.

"Der Westen hat eine historische Beziehung zu UAP - Area 51 in Nevada, Roswell in New Mexico, und hier in Utah haben wir die Skinwalker Ranch im Uinta Basin und militärische Aktivitäten auf dem US Army Dugway Proving Ground", so Medina.

"Außerdem gibt es eine starke Outdoor-Gemeinde, die sich das ganze Jahr über in öffentlichen Gebieten aufhält. Die Menschen sind draußen und schauen in den Himmel", sagte er.

Die Studie legt auch nahe, dass die Sichtungen häufiger in der Nähe von Flughäfen und Militäreinrichtungen stattfanden, was darauf hindeutet, dass die Menschen zwar Luftphänomene sehen, aber nicht erkennen, dass sie mit menschlichen Aktivitäten in Verbindung stehen.

"Es gibt mehr Technologie am Himmel als je zuvor. Die Frage ist also: Was sehen die Menschen tatsächlich? Diese Frage ist schwer zu beantworten, aber sie ist wichtig, denn jede Ungewissheit kann eine potenzielle Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellen", so Medina weiter.

Also keine Außerirdischen?

"Aufgrund des Stigmas der fliegenden Untertassen und der Invasoren aus dem Weltraum" gibt es nur wenig wissenschaftliche Forschung zu UAPs, so die Forscher.

Auch vertrauenswürdige und verfügbare Daten sind rar. Für ihre Studie nutzten die Forscher ein öffentliches Selbstauskunftssystem, das keine wirkliche Möglichkeit bietet, Hoaxes zu verifizieren.

Für die Forscher reichen die beobachteten Muster aus, um festzustellen, dass die Daten nicht völlig ungültig sind, wobei es sehr wahrscheinlich ist, dass "einige es sind und andere nicht".

"Es gibt viele Faktoren, die zur Meldung von anomalen Objekten beitragen können", sagte Simon Brewer, außerordentlicher Professor für Geografie an der Universität von Utah und Mitautor der Studie.

"Wir hoffen, durch die Untersuchung der räumlichen Verteilung der Meldungen und ihres Zusammenhangs mit der örtlichen Umgebung einen geografischen Kontext zu schaffen, der dazu beitragen kann, Meldungen in der Öffentlichkeit und im militärischen Bereich zu klären oder zu verstehen.

In Zukunft wollen die Forscher untersuchen, ob soziokulturelle Faktoren bei den Sichtungen eine Rolle spielen, z. B. ob UAP-Sichtungen nach der letztjährigen Kongressanhörung oder nach einem SpaceX-Start zunahmen.