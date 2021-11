Sankt Petersburg: Originelle Ziele für Touristen

Der Spätherbst in Sankt Petersburg ist eine besondere Zeit, die Stadt lädt zu gemütlichen Spaziergängen ein: Die Auswahl an klassischen und originellen Touristenrouten ist riesig; und natürlich ist die Theatersaison in vollem Gange.

Gemütliche Spaziergänge in der russischen Kulturhauptstadt

In Sankt Petersburg scheint die Zeit im Spätherbst langsamer zu vergehen. Die Stadt lädt zu gemütlichen Spaziergängen ein, oft hat man die Museen ganz für sich allein.

Es gibt neue Ziele zu entdecken - wie das Eisenbahnmuseum. Dort gibt es Dampflokomotiven aus der Zarenzeit, aber auch luxuriöse Waggons aus der Sowjetzeit zu sehen - die Sammlung ist riesig. Die erste russische Eisenbahn wurde 1837 in Sankt Petersburg in Betrieb genommen.

Das Eisenbahnmuseum in Sankt Petersburg euronews

Die Eisenbahn ist auch das Lieblingsverkehrsmittel von euronews-Reporterin Galina Polonskaya: "Seit meiner Kindheit liebe ich es, mit dem Zug durch Russland zu reisen."

St. Petersburg wird oft als die Kulturhauptstadt Russlands bezeichnet. Hier gibt es mehr als 100 Theater und der Herbst ist reich an Premieren.

Theater- und Filmschaupieler Arkady Scharogradski euronews

"Jeder kennt die Weißen Nächte, aber im Herbst, wenn die dunklen Nächte kommen, erhellen die St. Petersburger Theater die Nächte mit weltberühmten Dramen, Ballett- und Operntruppen treten hier auf, und es entsteht genau die Atmosphäre, dank derer St. Petersburg Kulturhauptstadt Russlands genannt wird"_, erklärt der Theater- und Filmschaupieler Arkady Scharogradski.

Aleksandrinsky-Theater euronews

Das Aleksandrinsky-Theater, ein Entwurf vom Architekten Carlo Rossi, ist eines der Wahrzeichen von Sankt Petersburg. Das Theater hat eine beeindruckende Geschichte. Fast alle wichtigen Stücke der klassischen russischen Schriftsteller wurden hier uraufgeführt. Es gibt eine prächtige Loge, von der aus die Zaren zuschauten.

St. Petersburg – ein Magnet für Touristen und eine Stadt mit einer einzigartigen Atmosphäre in jeder Jahreszeit.