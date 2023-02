Wegen einer enormen IT-Panne bei der deutschen Lufthansa geht am Flughafen Frankfurt an diesem Mittwoch stundenlang so gut wie nichts mehr. Zunächst hieß es, dass das digitale Check-In und die Abfertigung der Passagiere nicht funktionieren.

"Bauarbeiten in der Region Frankfurt"

Lufthansa machte gegen Mittag Bauarbeiten im Raum Frankfurt für die Probleme verantwortlich. In den sozialen Netzwerken hagelt es Spott darüber, dass offenbar ein Bagger die Lufthansa-IT weltweit lahmgelegt hat. Einige - wie Autorin Livia Claus meinen: "Wir brauchen keine russischen Hacker, um unsere Infrastruktur lahm zu legen. Das schaffen wir ganz alleine".

Und @DennisKBerlin schreibt auf Twitter: "Ein Baggerfahrer bei Frankfurt hat in ein paar Sekunden mehr für den Klimaschutz getan als die Politik in den letzten 20 Jahren."

Auch nach Stunden waren die Störungen nicht behoben, was zu Chaos am Flughafen in der Main-Metropole führte. Alle innerdeutschen Flüge wurden abgesagt, Lufthansa bat die Reisenden auf Verbindungen der Deutschen Bahn umzusteigen. Doch offenbar waren auch internationale Flüge von den Problemen betroffen.

Die Airline teilte mit: "Durch einen derzeitigen IT Ausfall im Großraum Frankfurt sind viele IT-Systeme der Lufthansa betroffen. Aus diesem Grunde muss mit Verzögerungen in der Abfertigung und auch mit Einflüssen im Flugbetrieb gerechnet werden“.

Reisende berichten auch von Problemen bei Lufthansa im Ausland - wie am Flughafen London.

Viele Twitter-Userinnen und -User machen Scherze, da es ja auch bei der Deutschen Bahn immer wieder Probleme und Verspätungen gibt. Am Hauptbahnhof Frankfurt finden seit Monaten Bauarbeiten statt, die zu Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen führen.

Auch der Flughafen Frankfurt informierte über die Panne.

In den vergangenen Wochen und Monaten hatte es in Deutschland immer wieder Warnungen vor Hacker-Angriffen auf kritische Infrastruktur gegeben.