Tallinn, Belgrad, Budapest und Athen bieten die besten Flughäfen Europas, wie eine neue Umfrage zeigt.

Seit 2006 befragt der "Airports Council International" Passagiere zu ihren Erfahrungen auf fast 400 Flughäfen in 95 Ländern. Die Ergebnisse werden im Rahmen der jährlichen ASQ- (Airport Service Quality) Auszeichnungen veröffentlicht. Europas Flughäfen wurden auch ausgewertet, die kürzlich veröffentlichte Rangliste für 2022 birgt überraschende Ergebnisse.

Aber, wie funktionieren die Airport Service Quality Awards? Die ASQ Awards sind nach Flughafengröße und Region unterteilt. Die Fragen beziehen sich auf die Einsatzbereitschaft und Servicequalität des Personals, die Sauberkeit sowie die Bequemlichkeit und den Komfort der Kunden und Kundinnen bei der Anreise zum Flughafen. Flughäfen, die bei der Gesamtzufriedenheit zu den besten 20 Prozent gehören, kommen in die Endauswahl.

Welches sind die besten Flughäfen in Europa?

Spanien hat die meisten Flughäfen, mit weniger als zwei Millionen Passagiere pro Jahr. Folgende Flughäfen dieser Größenordnung wurden in Spanien am besten bewertet: El Hierro in Valverde, Pamplona, Reus, Murcia und Asturien haben es aufs Treppchen geschafft. Der einzige nicht-spanische Flughafen, der die gleiche Punktzahl erreicht hat, ist Inverness in Schottland.

In der Kategorie zwei bis fünf Millionen Passagiere glänzen die osteuropäischen Länder mit Skopje in Nordmazedonien, Tallinn in Estland und Zagreb in Kroatien, die sich den ersten Platz teilen.

Bei den Flughäfen, die zwischen fünf und 15 Millionen Passagiere pro Jahr abfertigen, sind die Gewinner auf Europa verteilt: Dazu gehören Ankara Esenboga in der Türkei, Belgrad in Serbien, Keflavik in Island, Malta International Airport, Mailand Bergamo in Italien, Porto in Portugal und Thessaloniki in Griechenland.

In der Kategorie 15 bis 25 Millionen Fluggäste teilen sich Alicante in Spanien, Budapest in Ungarn und Helsinki in Finnland den ersten Platz. Unter den Flughäfen, die jährlich 25 bis 40 Millionen Passagiere abfertigen, sind Athen in Griechenland, Palma in Spanien und Zürich in der Schweiz die Spitzenreiter in Sachen Kundenservice und Reiseerlebnis. Bei den größten Flughäfen - mit mehr als 40 Millionen Passagieren pro Jahr - teilen sich Rom in Italien und Istanbul in der Türkei die Krone.

Wo ist es weniger wahrscheinlich, dass Sie einen angenehmen Flughafenaufenthalt haben?

Die ASQ Awards erfassen zwar nicht die schlechtesten Flughäfen Europas, aber verschiedene andere Rankings zeigen, wo die Wahrscheinlichkeit, eine angenehme Reise zu erleben, am geringsten ist:

Im Vereinigten Königreich hat der Flughafen Leeds Bradford die schlimmsten Warteschlangen, wie eine im November veröffentlichte Umfrage des Verbraucherschutzverbandes Which? ergab.

Daten, die von der europäischen Flugsicherung Eurocontrol Anfang des Jahres veröffentlicht wurden, zeigen, welche Flughäfen am häufigsten von Verspätungen betroffen sind: Von den größten europäischen Flughäfen hatten Lissabon in Portugal und Frankfurt die größten Verspätungen, da an beiden Flughäfen weniger als 60 Prozent der Flüge pünktlich abflogen. Paris CDG lag bei den Verspätungen an dritter Stelle.

Wird sich in diesem Sommer das Flughafenchaos vom letzten Jahr wiederholen?

Da dieser Sommer die verkehrsreichste Reisesaison seit 2019 sein wird, kann es durchaus sein, dass sich das Reisechaos an Flughäfen der letzten Jahre mit Warteschlangen und Flugausfällen wiederholen wird.

Hinzu kommen Personalknappheit, Streiks, steigende Nachfrage nach Flügen und mangelnde Verfügbarkeit des Luftraums. Deshalb sollte man bei der Auswahl des Abflug- und Zielflughafens vorsichtig sein. Die Ergebnisse des Airports Council International werden an die Flughäfen weitergegeben, um ihnen zu helfen, die Qualität ihres Flughafens zu verbessern.