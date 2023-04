Flohmärkte als Highlight der Urlaubsreise

Im Urlaub über einen durcheinandergewürfelten Flohmarkt oder einen Vintage-Verkauf zu stolpern, ist oft ein Höhepunkt einer Auslandsreise. Es ist ein einzigartiges Vergnügen, in dem Durcheinander zu stöbern; vielleicht finden Sie ein verstecktes Kleinod oder es macht einfach nur Spaß, in dem Durcheinander skurrile Kuriositäten zu entdecken. Wie beim Beobachten von Menschen in einem Straßencafé oder beim Besuch eines Lebensmittelmarktes erhält man auch hier einen Einblick in das Leben und die Kultur vor Ort.

Von den angebotenen Gegenständen - antike Nudelmaschinen in Italien oder ikonische finnische Stoffe - bis hin zum Gespräch mit den Verkäufern - Antiquitätenmärkte sind wie Museen en plein air. Hier sind sechs europäische Städte, in denen Schnäppchenjäger aus zweiter Hand voll auf ihre Kosten kommen.

Günstige Designerkleidung und Küchengeräte in Kopenhagen, Dänemark

Letztes Jahr wurde Kopenhagen laut dem Versicherungsvergleichsportal Confused.com zur besten Stadt in Europa für Schnäppchenjäger gekürt. Die Website stellte fest, dass die dänische Hauptstadt über hochwertige Antiquitätengeschäfte und die am besten bewerteten Straßenmärkte verfügt.

Der bei den Einwohnern beliebteste Flohmarkt der Stadt befindet sich hinter dem Frederiksberg-Rathaus. Hier finden Sie alle möglichen internationalen Modemarken zu Schnäppchenpreisen und auch seltsame und wunderbare Küchengeräte. Wenn Sie sich mehr für kunstvolle Silberbestecke und Kristallwaren interessieren, sollten Sie den Old Strand Antique Market besuchen, der jetzt auch Thorvaldsens Plads heißt.

Seltene Bücher und preisgünstige Kriegserinnerungsstücke in Berlin, Deutschland

Deutschlands jugendliche und bohèmehafte Hauptstadt ist ein Zentrum für Secondhand-Schatztruhen. Auf den lebhaften Flohmärkten Berlins werden oft Kuriositäten aus der DDR-Zeit (1945-1990) angeboten, darunter Militäruniformen, Spielzeug und Retro-Ladenschilder. Unter den schattigen Bäumen des Arkonaplatzes kann man auch ausgefallene Möbel finden, und auf dem Antikbuchmarkt an der Spree werden seltene Bücher und Antiquitäten verkauft.

Der Mauerpark ist zwar inzwischen ziemlich touristisch, aber er ist ein ausgelassenes Erlebnis mit fröhlichen Straßencafés und Karaoke am Sonntagnachmittag.

Finnische Stoffe und kultiges Geschirr in Helsinki, Finnland

Als Land leidenschaftlicher Umweltschützer ist es kein Wunder, dass Second-Hand-Shopping in Finnland heilig ist. Die Hauptstadt Helsinki ist voll von Märkten, auf denen einzigartige finnische Artikel verkauft werden. Auf dem Flohmarkt von Hietalahti finden Sie Mumin-Erinnerungsstücke in limitierter Auflage, Makia-Kleidung und -Accessoires oder leuchtende Marimekko-Stoffe. Auf dem Hakaniemi-Markt finden Sie Holzspielzeug im Scandi-Stil sowie Littala- und Arabia-Geschirr - zwei kultige finnische Marken.

Schicke Wohltätigkeitsläden und besondere Veranstaltungen in Edinburgh, Schottland

Edinburghs stilvolles Stockbridge ist die perfekte Gegend, um in Secondhand-Boutiquen und schicken Wohltätigkeitsläden zu stöbern. Das Viertel hat den Charakter eines Dorfes, obwohl es am Rande der eleganten, zentralen New Town liegt.

In den zahllosen Wohltätigkeitsläden finden Schnäppchenjäger Kaschmirpullover, seltene Schallplatten, alte Möbel und in einer Filiale des Britischen Roten Kreuzes gibt es eine Abteilung, die ausschließlich Brautkleider anbietet.

Obwohl viele der Trödelmärkte in der Stadt nach der Pandemie eingestellt wurden, findet am 24. April in der Potterrow Venue der Universität Edinburgh ein Verkauf von Altkleidern statt, und am 14. Mai wird in den Assembly Rooms ein Kunsthandwerks- und Flohmarkt veranstaltet.

Nur eine Stunde mit dem Zug entfernt, in Glasgow, findet an diesem Wochenende, am Sonntag, dem 2. April, im Webster's Theatre das Secondhand Wonderland mit 30 Vintage-Verkäufern statt.

Sammlermünzen und altes Vinyl in Bilbao, Spanien

Die Flohmärkte in Bilbao sind sowohl für Gelegenheitsbesucher als auch für professionelle Schnäppchenjäger geeignet. Am Sonntag strömen Sammler auf die Plaza Nueva der Stadt, um auf dem Hobbyflohmarkt seltene Fundstücke zu erwerben. Musikliebhaber blättern in Stapeln von Schallplatten, Büchersammler blättern in historischen Büchern und Briefmarkenkenner finden limitierte Ausgaben.