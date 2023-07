Von Euronews Travel

Die Regierung Kataloniens hat öffentliche Schwimmbäder ermahnt, Frauen nicht verbieten zu können, oben ohne zu schwimmen.

In der spanischen Region Katalonien können Frauen in öffentlichen Schwimmbädern oben ohne zu schwimmen, hat die Regionalregierung erklärt. Das Recht, ohne Oberteil zu schwimmen, ist seit 2020 im katalanischen Gleichstellungsgesetz verankert.

Mehrere öffentliche Schwimmbäder wiesen jedoch weiterhin Frauen ab, die von diesem Recht Gebrauch machten.

Nun hat die Abteilung für Gleichstellung und Feminismus der katalanischen Regierung einen Brief an die Gemeinden und Städte geschrieben, in dem sie diese an ihre Verpflichtung erinnert, das Schwimmen ohne Oberteil zu erlauben, unabhängig vom Geschlecht.

Frauen daran zu hindern, oben ohne zu baden, "schließt einen Teil der Bevölkerung aus und verletzt die freie Entscheidung jeder Person in Bezug auf ihren Körper", heißt es in dem Schreiben. Lokale Behörden müssten sich gegen Diskriminierung aus jeglichen Gründen wehren, "einschließlich des Geschlechts, der religiösen Überzeugung oder der Kleidung".

Schwimmbäder, die sich nicht an das Gleichstellungsgesetz halten, können mit einer Geldstrafe von 500.000 Euro belegt werden.

Wenn Sie also eine Reise in die spanische Region planen, sollten Sie unbedingt einen Bikini einpacken - doch keine Sorge, falls Sie die obere Hälfte vergessen sollten.

Was sagen die Menschen zur Oben-ohne-Erlaubnis?

Die Feministengruppe Mugrons Lliures (Freie Brustwarzen) hat die Entscheidung begrüßt. Es sei eine Frage der Gleichberechtigung, "Männer konnten oben ohne schwimmen und Frauen nicht", sagte Sprecherin Mariona Trabal. Man wisse nicht, warum sie so lange gebraucht hätten, "aber wir sind sehr glücklich".

Oben-ohne-Baden ist an vielen Stränden Spaniens seit langem erlaubt canva

Und auch einige Besucherinnen und Besucher von Schwimmbädern teilen diese Ansicht. "Ich würde oben ohne gehen, natürlich würde ich das tun", sagte eine Frau. Sie sei schon oft aufgefordert worden, sich zu bedecken.

Eine andere Frau erklärte, dass sie esverstehe, dass man in einem privaten Schwimmbad der Entscheidung des Eigentümers zu akzeptieren habe, in öffentlichen Schwimmbädern "müssen wir für Männer und Frauen jedoch dasselbe tun. Wenn sie kein Oberteil tragen, müssen wir auch keines tragen."

Die linksgerichtete katalanische Regierung hatte im vergangenen Jahr eine Kampagne gestartet, um es Frauen zu ermöglichen, oben ohne baden zu gehen, falls sie es wollen.

Die Sexualisierung von Frauen beginne schon in der Kindheit und begleite uns unser ganzes Leben lang, heißt es in einem im Rahmen der Kampagne veröffentlichten Video. "Dass wir an manchen Orten unsere Brüste bedecken müssen, ist der Beweis dafür."