Georgien: Adscharien, ein Schatz aus Natur, Tradition und Moderne

Wir erkunden Adscharien, eine Region in Georgien, die UNESCO Naturlandschaften, eine besondere Gastfreundschaft und futuristische Architektur in ihrer Hauptstadt Batumi bereithält.

Adscharien - oder auch Adschara -, die Region Georgiens an den Ufern des Schwarzen Meeres, ist ein historischer Kreuzungspunkt der Zivilisationen zwischen Europa und Asien. UNESCO-geschützte Wälder, legendäre Gastfreundschaft und futuristische Architektur: In dieser Folge von Explore geht es um ein Juwel, das entdeckt werden will.

UNESCO-geschützte Regenwälder

Die Natur in Adscharien ist unglaublich vielfältig. Dank des subtropischen Klimas gedeihen hier Bambus- und Zitrusbäume. Und sie beginnt gleich am Rande der regionalen Hauptstadt Batumi. Besucher können von dort aus die Strände an der Schwarzmeerküste genießen und innerhalb von zehn Minuten in den Bergen mit Wasserfällen und unberührten Regenwäldern sein.

Die üppigen Wälder von Adscharien bedecken 60 % der Region und sind einzigartig, da einige von ihnen 20 Millionen Jahre alt sind. Sie sind der einzige Ort auf der Welt, an dem kolchischer Wald - ein feuchter, laubabwerfender Regenwald - und Feuchtgebiete koexistieren.

Wasserfälle und unberührte Regenwälder in Adscharien. Euronews

Der Mtirala-Nationalpark ist einer von vier geschützten Nationalparks in Adscharien, die Teil des UNESCO-Welterbes sind.

Mike Garforth ist ein britischer Forstexperte, der seit 20 Jahren in Georgien lebt. "Die Wälder hier haben die Eiszeiten überlebt", erklärt er. "Das übrige Europa war von Hunderten Metern Eis bedeckt, und alle Wälder wurden zerstört, und die gesamte Tierwelt wurde vernichtet. Hier in Georgien hat alles überlebt. Und hier gibt es Arten, endemische Arten, die nirgendwo sonst zu finden sind."

Mike erzählt, dass er an Georgien unter anderem die Fülle an köstlichem saisonalem Obst und Gemüse und die Gastfreundschaft der Georgier liebt.

Mehrstimmiger Gesang und georgisches Festmahl

Wir werden zu einem Supra eingeladen, einem traditionellen georgischen Festmahl, das, wie man uns sagt, stundenlang dauern kann. Begrüßt werden wir mit überwältigenden georgischen polyphonen Gesängen.

Diese besondere Gesangstechnik, bei der viele Stimmen miteinander verschmelzen, jede mit ihrer eigenen Melodie, wird von der UNESCO als immateriellen Kulturerbe anerkannt.

Danach folgt das uralte Ritual des Öffnens des Kvevri, eines Tonkrugs, der zur Aufbewahrung und Reifung von Wein verwendet wird. "Die georgische Weintradition ist 8.000 Jahre alt," erklärt uns unser Gastgeber Mikheil Koplatadze.

In Georgien gibt es über 500 heimische Rebsorten, von denen einige vom Aussterben bedroht sind und nirgendwo sonst auf der Welt zu finden sind. "Die Rebsorte hier ist Rkatsiteli, die einen trockenen georgischen Weißwein hervorbringt", so Mikheil Koplatadze.

Die Supra ist ein traditionelles georgisches Festmahl. Euronews

Die adscharische Küche ist eine einzigartige Mischung aus europäischen und asiatischen Gewürzen, die sich im Laufe der Jahrhunderte entwickelt hat. Sie ist für ihre verlockenden Aromen und die Vielfalt ihrer Gerichte bekannt. Das bekannteste ist Khachapuri, ein schiffsförmiges mit Käse gefülltes Brot mit einem Eigelb obenauf.

Unser Gastgeber ist ein Tamada, ein Zeremonienmeister, dessen wichtige Aufgabe es ist, das Supra zu leiten und Toasts auszusprechen, die oft poetisch und philosophisch sind. Einer ist an uns gerichtet: "Ich hoffe, Sie in unserem schönen Land wiederzusehen. Gaumarjos!" ("Prost!" auf Georgisch).

Batumi zwischen Geschichte und Moderne

Unsere nächste Station ist Batumi, die zweitgrößte Stadt Georgiens, deren Geschichte bis in die Antike zurückreicht. Sie wird in den Werken des griechischen Philosophen Aristoteles erwähnt.

Im 19. Jahrhundert wurde sie zu einer Hafenstadt von internationaler Bedeutung am Schwarzen Meer. Am Ende dieses Jahrhunderts wurde ihr berühmter Boulevard gebaut. Er erstreckt sich über sieben Kilometer am Meer entlang und ist eine Grünfläche für Spaziergänger, Radfahrer und Jogger. In den letzten zehn bis fünfzehn Jahren hat Batumi moderne Wolkenkratzer und eine futuristische Architektur bekommen.

"Seine Skyline entwickelt sich sehr schnell und wird gleichzeitig mit der Natur und der Authentizität und dem Charme der Stadt in Verbindung gebracht - das ist etwas, das alle Arten von Besuchern anzieht", sagt Tornike Rizhvadze, Vorsitzender der Regierung von Adscharien. "Wir haben einige ehrgeizige Projekte, die in Kürze verwirklicht werden sollen." Zu diesen Projekten gehören das erste World Trade Center der Region und eine künstliche Insel in Form einer Palme.

Adscharien verfolgt ehrgeizige architektonische Projekte. Euronews

Während die Sonne untergeht, erstrahlt Batumi im Lichterglanz. Um das Nachtleben zu genießen, kann man Konzerthallen wie Stage 17 besuchen, in denen lokale und internationale Künstler auftreten, oder sich zu einem der vielen Rooftops der Stadt begeben, um die Aussicht zu genießen.

Obwohl in Batumi neue Wolkenkratzer gebaut werden, hat uns während unseres Aufenthalts vor allem die reiche Kultur und die Traditionen beeindruckt, die überall sehr präsent sind, und Begeisterung, mit der die Georgier sie mit den Besuchern teilen wollen.