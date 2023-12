Aserbaidschans Region Shamakhi hat für jeden etwas zu bieten: von einer Wanderung in unberührter Natur bis zum Besuch der größten Sternwarte des Landes. Sie können auch eine ganz neue Aktivität ausprobieren, bei der Sie im wahrsten Sinne des Wortes abheben....

Das Pirgulu State Reserve ist ein Naturpark in der Nähe von Shamakhi, etwa 130 km westlich von Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans. Dieses Naturreservat am östlichen Rand des Großen Kaukasus wurde 1968 eingerichtet. Euronews-Reporterin Cinzia Rizzi unternimmt eine Wanderung durch dichte Wälder und faszinierende Landschaften.

Abheben mit dem Heißluftballon

Wandern ist aber nicht die einzige Attraktion in der Region. Die lokalen Behörden fördern den Tourismus, indem sie eine Aktivität anbieten, bei der man nicht auf dem Boden bleibt: eine Fahrt mit einem Heißluftballon. Das erste Heißluftballon-Festival in Aserbaidschan fand im vergangenen Juni in Shamakhi statt. Ballons in verschiedenen Formen, Farben und Designs stiegen in den Himmel und die Besucher konnten an einer aufregenden Ballonfahrt teilnehmen.

Weinanbau ist eine uralte Tradition

Shamakhi zählt auch zu den größten Weinanbaugebieten Aserbaidschans. Auf den umliegenden Hügeln werden berühmte Weine und Cognacs hergestellt, die weltweit bekannt sind. Dank der günstigen Boden- und Klimabedingungen hat der Weinanbau in dieser Region eine jahrtausendealte Tradition. Nun beginnt eine neue Ära mit Winzern, die die ersten Bio-Weine des Landes mit EU-Zertifizierung herstellen.