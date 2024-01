In den europäischen Skigebieten hat es wieder kräftig geschneit - hier erfahren Sie, wo Sie auf die Piste gehen können.

Nordeuropa wurde in der vergangenen Woche von einer Kältewelle heimgesucht. In Teilen Schwedens sanken die Temperaturen auf fast -43 °C .

Der arktische Wind ist diese Woche in den Süden gezogen und hat die Skifahrer in den französischen Alpen nach einem milden Dezember in gute Laune versetzt.

In Skigebieten wie Chamonix, Les Gets und Morzine ist mehr als ein Meter Pulverschnee gefallen.

Auch Italiens Pisten haben bis zu 50 cm Schnee abbekommen, während in Österreich und der Schweiz 30 cm gefallen sind, wie der Skiwetter-Reporter On the Snow berichtet.

Dies lässt darauf hoffen, dass die Schneefälle, die im November eine frühe Öffnung der Skigebiete ermöglichten, nun wieder einsetzen.

Die Verschiebung steht im Einklang mit Vorhersagen, die auf früheren El-Niño-Jahren beruhen, in denen die Winter in Europa in der Regel mild und feucht beginnen, bevor sie zwischen Januar und März kälter und trockener werden. Dies könnte eine der besten Skisaisons seit Jahren mit stärkeren und längeren Schneefällen bedeuten.

Das wäre eine willkommene Abwechslung für die europäischen Skigebiete, die in den letzten Jahren mit einem durch die globale Erwärmung verursachten Schneemangel zu kämpfen hatten.

Lockt es Sie auf die Piste? Hier sind die Schneevorhersagen für Skigebiete in ganz Europa für diesen Januar.

Wird dieser Winter gut zum Skifahren in Österreich sein?

Mindestens 50 Skigebiete in Österreich rechnen diese Woche mit Schneefall. Laut On the Snow liegt die Schneedecke derzeit um mehr als 150 Prozent über dem Normalwert.

Die besten Skibedingungen finden Sie in den hochgelegenen Skigebieten Österreichs. St. Anton am Arlberg in den Tiroler Alpen und Stuben am Arlberg in Vorarlberg haben derzeit Schneedecken von teilweise über drei Metern.

Wird der Januar zum Skifahren in Frankreich geeignet sein?

Der Skibetrieb in den Pyrenäen hat sich am Wochenende wieder erholt, nachdem das Gebiet im Dezember durch trockenes und mildes Wetter beeinträchtigt war.

In den französischen Alpen ist in einigen der besten Skigebiete der Region ein Meter Schnee gefallen. In Courchevel fielen in den letzten 72 Stunden 140 cm Schnee, in Val Thorens waren es 117 cm.

Wird der Winter 2024 zum Skifahren in Italien geeignet sein?

Ein vom Nordatlantik heranziehendes Tiefdruckgebiet brachte Italien am Freitag den ersten Vorgeschmack auf den "richtigen Winter". In den italienischen Alpen schneite es bis in tiefe Lagen, und die Temperaturen werden voraussichtlich bis zum 14. Januar weiter sinken.

In La Thuile im Aosta-Tal, in Livigno in den Alpen und in Gröden in den Dolomiten werden in dieser Woche mehr als ein halber Meter Schnee oberhalb von 1 000 Metern erwartet.

Auch der Apennin wird laut Meteo.it auf über 1 500 Metern über dem Meeresspiegel beschneit sein.

Wird dieser Monat gut für das Skifahren in der Schweiz sein?

Das schweizerische Skigebiet Verbier wurde nach starken Schneefällen im November drei Wochen früher eröffnet.

Nach den Schneefällen in dieser Woche haben einige Skigebiete Schneehöhen von zwei Metern und mehr, darunter Davos Klosters in Graubünden, Melchsee-Frutt in Obwalden und Engadin in St. Moritz. In Saas-Fee nahe der italienischen Grenze ist die Schneedecke auf über drei Meter angestiegen.