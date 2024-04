Die fünf schönsten Zugstrecken der Türkei

Von euronews

Das Reisen mit dem Zug ist eine der besten Möglichkeiten, um alles zu sehen, was die Türkei zu bieten hat – von historischen Denkmälern bis hin zu atemberaubenden Landschaften.

Die Türkei ist ein riesiges Land (es umfasst eine Fläche von mehr als 783 km²) und von ihrer atemberaubenden Ägäisküste im Westen bis zu den wunderschönen Schwarzmeerküsten im Norden begeistert sie mit spektakulärer Topografie, abgelegenen Dörfern und pulsierenden Städten. Mit 40 Nationalparks, 21 UNESCO-Weltkulturerbestätten und jahrtausendealten Ruinen gibt es in der Türkei viel zu entdecken.

Eine der besten Möglichkeiten, dies zu tun, ist mit dem Zug. Das Land verfügt über ein umfassendes Schienennetz, das Reisende aus den entlegensten Regionen in die Städte und darüber hinaus befördern kann. Außerdem sind einige der Strecken landschaftlich unglaublich reizvoll. Beginnen Sie Ihre Entdeckungsreise auf diesen fünf atemberaubenden Routen.

1 Der Touristische DoğuExpress

Der Doğu Express ist eine der berühmtesten Zugstrecken in der Türkei und verkehrt zwischen der Landeshauptstadt Ankara und Kars, einer antiken Stadt in Nordostanatolien. Verwechseln Sie den Touristischen Doğu Express nicht mit dem regulären Doğu Express. Letzterer hält an 52 Stationen und verfügt nur über reguläre Sitzplätze, während der Touristische Doğu Express speziell für Touristen entwickelt wurde und dreimal pro Woche fährt. Er hält an 25 Stationen, ermöglicht 2 bis 3-stündige Ausflüge an Punkten entlang der Strecke (İliç und Erzurum in östlicher Richtung und Erzincan, Divriği und Sivas in westlicher Richtung) und verfügt über Schlafkabinen.

Die Gesamtfahrzeit beträgt etwa 32 Stunden, die des regulären Doğu Expresses etwa 26. Für welchen Sie sich auch entscheiden – es lohnt sich allemal. Auf der 1.310 Kilometer langen Strecke können Reisende einige der schönsten Landschaften der Türkei genießen. Ausflüge ermöglichen es ihnen, die UNESCO-geschützte antike Stadt Ani zu besuchen, Schlittenfahrten auf dem zugefrorenen Çıldır-See (im Winter) zu unternehmen und Cağ-Kebabs in Erzurum zu probieren.

2 Der Van-See-Express

Dieser zweimal wöchentlich fahrende Zug ist in der Türkei zu einer beliebten Option für Eisenbahnfans geworden. Die landschaftlich äußerst reizvolle Route des Van-See-Expresses führt in etwa 25 Stunden zwischen Ankara und Tatvan durch die wunderschönen Landschaften der Osttürkei. Dazu gehören die Seen von Keban Barajı, die Ufer des Euphrat und der riesige Van-See, an dessen Ufer Tatvan liegt. Zwischenstopps auf dem Weg bieten mehrere Möglichkeiten, einige der besten Sehenswürdigkeiten des Landes zu sehen.

Kayseri ist ein Tor zum weltberühmten Kappadokien mit seinen „Feenkaminen“, dem Heißluftballonfestival und den unterirdischen Städten. Die antiken Städte Malatya und Elâzığ sind ebenfalls Haltestellen auf der Strecke, während der Berg Erciyes in Kayseri und der letzte Halt, Tatvan, bekannte Skigebiete sind. Der Zug selbst ist umfassend ausgestattet mit regulären Sitzen, Liegen und Bettkabinen sowie einem Speisewagen.

3 Der Karaelmas-Express

Aussicht über die ikonischen roten Dächer von Safranbolu, Türkei. Türkiye Tourism Promotion and Development Agency (TGA)

Diese kurze, aber lohnenswerte etwa dreistündige Zugstrecke im Nordwesten der Türkei, die im April 2024 wiedereröffnet werden soll, führt von der Provinz Karabük bis an die Schwarzmeerküste. Karabük selbst ist ein guter Ausgangspunkt. Die Provinz liegt an einer wichtigen Ost-West-Handelsroute und beheimatet die UNESCO-Weltkulturerbestadt Safranbolu, die für ihre einflussreiche osmanische Architektur berühmt ist.

Vom Zug aus erfreuen sich Reisende an einem besonders üppigen Teil des Landes. Die Strecke führt vorbei an Sehenswürdigkeiten wie dem Yenice-Wald und der Şeker-Schlucht. Historisch Interessierte sollten in Filyos haltmachen, um die antike Stadt zu besichtigen, die auf das 7. Jahrhundert v. Chr. zurückgeht und vermutlich der Geburtsort von Philetairos war, dem Begründer der Attaliden-Dynastie von Pergamon.

4 Der Taurus-Express

Die wirbelnden Derwische des Mevlevi-Ordens treten während einer Sheb-i Arus-Zeremonie in Istanbul, Türkei, auf. Emrah Gurel/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Diese Bahnfahrt ist eine für die Geschichtsbücher. Der Taurus-Express fuhr erstmals 1930 als luxuriöser Nachtzug zwischen Istanbul und Bagdad. Er wird sogar im ersten Kapitel von Agatha Christies Mord im Orient Express erwähnt. Heute verkehrt er auf der viel kürzeren Strecke zwischen Adana und Konya und das ohne Schlafwagen.

Es ist immer noch eine ausgesprochen schöne und lohnenswerte Reise. Die etwa sechsstündige Fahrt verläuft direkt am Rande des anatolischen Plateaus. Reisende durchqueren das imposante Taurusgebirge über in den Kalkstein gehauene Tunnel, fahren durch wunderschöne Steppenlandschaften, gleiten über dramatische Brücken und vorbei an goldbraunen Wäldern. Der Startpunkt, Konya, ist eine Stadt aus dem Jahr 3.000 v. Chr. Sie war die letzte Heimstatt von Rumi (der wirbelnden Derwische).

5 Der Pamukkale-Express

Antike Stadt Hierapolis, Denizli. Türkiye Tourism Promotion and Development Agency (TGA)

Diese malerische Route durchquert den Osten der Türkei von Norden nach Süden durch die üppigen und fruchtbaren Landschaften der Ägäisregion zwischen Eskişehir und Denizli. Die achtstündige Fahrt (etwas länger, wenn Sie mit dem Hochgeschwindigkeitszug von Istanbul nach Eskişehir fahren) durchquert einige der abgelegeneren Landschaften der Türkei und hält in den Städten Kütahya (das Kütahya-Museum beheimatet einige Exemplare der einst berühmten Töpferwaren der Region) und Afyonkarahisar.

In Denizli angekommen lohnt sich der (relativ) kurze Transfer in die 17,5 km entfernte antike Stadt Hierapolis. Diese antiken Ruinen sind berühmt für ihre heißen Quellen, die Besucher noch heute nutzen können (halten Sie Ausschau nach Kleopatras Becken; einem der beliebtesten). Die Region galt als so attraktiv, dass sich viele Personen des alten Roms dorthin zum Sterben zurückzogen. Heute kann eine große Nekropole mit Gräbern und Überresten der jahrtausendealten Stadt besichtigt werden.