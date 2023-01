In alten Kostümen gekleidete Spielerinnen haben zum ersten Mal seit drei Jahren das traditionelle japanische Kartenspiel Karuta in einem Schrein in Kyoto gespielt. Acht Frauen in farbenfrohen Kimonos nahmen am Dienstag an der jährlichen Neujahrsveranstaltung im Yasaka-Schrein teil. Die Veranstaltung wurde 2021 und 2022 aufgrund der Coronavirus-Pandemie abgesagt.

In alten Kostümen gekleidete Spielerinnen haben zum ersten Mal seit drei Jahren das traditionelle japanische Kartenspiel Karuta in einem Schrein in Kyoto gespielt. Acht Frauen in farbenfrohen Kimonos nahmen am Dienstag an der jährlichen Neujahrsveranstaltung im Yasaka-Schrein teil. Die Veranstaltung wurde 2021 und 2022 aufgrund der Coronavirus-Pandemie abgesagt. Der Schrein beherbergt eine mythologische japanische Gottheit, Susanoo-no-mikoto, die angeblich das erste Tanka, eine Art traditionelles japanisches Gedicht, verfasst hat. Das Spiel enthält eine Sammlung von Tankas, die von 100 Dichtern aus dem 7. bis 13. Jahrhundert geschrieben wurden. Zwei Spieler treten von Angesicht zu Angesicht mit Karten dazwischen an. Ein Vorleser rezitiert die erste Hälfte eines Gedichts, und die Spieler wählen die Karte mit der zweiten Hälfte aus.