Iran: Vorbereitungen auf Neujahrs- und Frühlingsfest Nouruz

Übergroße Eier in bunten Farben: Im Iran laufen die Vorbereitungen auf das Neujahrs- und Frühlingsfest Nouruz, das am 20. März begangen wird. Gefeiert wird auch in anderen Ländern des Nahen Ostens, in Mittel- und Südasien. Die Vorbereitungen beginnen oft Wochen vor dem Fest, dazu gehört nicht nur das Verzieren von Eiern, sondern auch das Zubereiten von Speisen. Ebenfalls fester Bestandteil von Nouruz sind Feuer. Wer über diese springt, so sagt man, wird im folgenden Jahr mit Gesundheit und Glück beschenkt.

Übergroße Eier in bunten Farben: Im Iran laufen die Vorbereitungen auf das Neujahrs- und Frühlingsfest Nouruz, das am 20. März begangen wird. Gefeiert wird auch in anderen Ländern des Nahen Ostens, in Mittel- und Südasien. Die Vorbereitungen beginnen oft Wochen vor dem Fest, dazu gehört nicht nur das Verzieren von Eiern, sondern auch das Zubereiten von Speisen. Ebenfalls fester Bestandteil von Nouruz sind Feuer. Wer über diese springt, so sagt man, wird im folgenden Jahr mit Gesundheit und Glück beschenkt.