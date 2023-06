no comment

"Es ist die Apokalypse in Preuilly", so Olivier Hochedel, Bürgermeister des Ortes Preuilly in der Region Cher im Nordwesten von Lyon, seit ein Hagelsturm - begleitet von sehr starken Winden - über das kleine Dorf hinwegfegte. Der gesamte Südwesten Frankreichs war von heftigen Unwettern betroffen. Teilweise waren die Gewitter sehr lokal ausgebrochen.