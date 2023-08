Donezk: Aus Wohnhaus wird Kriegsruine

no comment

Das Dach ist zum Teil eingestürzt, eine Wand weggerissen, überall Trümmer. Der Hausrat liegt im Inneren verstreut herum. Kurzum: Dieses Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Es liegt in Petrowsky, einem Stadtteil von Donezk im Osten der Ukraine. Die Stadt befindet sich in den Händen Moskau-naher Truppen. Die Schäden an dem Haus sind laut den örtlichen Behörden auf Beschuss zurückzuführen, für den ukrainische Einheiten verantwortlich seien. Ein Mensch sei ums Leben gekommen, wird gemeldet.