Brennende Reifen in Gaza an der Grenze zu Israel

Bei einem neuen gewalttätigen Protest an der Grenze zu Israel haben Bewohner des Gazastreifens Reifen verbrannt. Die israelische Armee sagte, sie habe am Montag einen Militärposten der Hamas getroffen, den jüngsten in einer Reihe von Drohnenangriffen auf Gaza, nachdem ihre Truppen während des Protests angeschossen worden waren. Gaza wird täglich von Protesten erschüttert, seit die israelischen Behörden den Grenzübergang Erez geschlossen haben, den einzigen Zugang für Fußgänger, die von der Küstenenklave nach Israel gelangen wollen.