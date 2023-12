Video der israelischen Armee: So sieht der bislang größte Hamas-Tunnel aus

no comment

Bei ihrem Militäreinsatz im Gazastreifen haben die israelischen Streitkräfte eigenen Angaben zufolge das größte Tunnelsystem der islamistischen Hamas freigelegt. Die Anlage sei mehr als vier Kilometer lang und so breit, dass ein Auto durchpassen könnte. Der rund 50 Meter tiefe Tunnel liege in der Nähe des Grenzübergangs Erez, zwischen Israel und dem abgeriegelten Küstengebiet, teilte das israelische Militär mit. Medienberichten zufolge endet die Tunnelroute in Dschabalia. Das Flüchtlingsviertel im Norden des Gazastreifens gilt als Hamas-Hochburg.