Schwimmen in eiskaltem Wasser in Stockholm

156 Teilnehmer aus über 10 Ländern sind nach Stockholm gekommen, um an einem Kaltschwimmwettbewerb in den eisigen Gewässern des Stockholmer Naturerholungsgebiets Hellasgården teilzunehmen. Am besten ist es, wenn man schon von Kindesbeinen an das Schwimmen in kaltem Wasser gewohnt ist. Für viele Schweden ist das der Fall, aber auch aus dem Ausland kommen Schwimmbegeisterte zum "Vinter Sim" in Stockholm.