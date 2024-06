Video. Regensburg ruft wegen Hochwasser Katastrophenalarm aus

Vor einer Woche betrug der Pegelstand der Donau im ostbayerischen Regensburg noch 2,7 Meter. Am Dienstagmorgen war der Wasserpegel an der Eisernen Brücke der Stadt auf 6,15 Meter gestiegen (Stand: 9.15 Uhr).

Wegen dem Hochwasser wurde in Regensburg Katastrophenalarm ausgerufen. In der Nacht mussten dort 200 Menschen aus ihren Häusern in Sicherheit gebracht werden.

Unterdessen haben Tausende Helfer provisorische Hochwasserschutzwände errichtet, es ist aber nicht sicher, ob die Schutzmaßnahmen ausreichen, damit die Stadt nicht weiter unter Wasser bleibt.

Die örtlichen Behörden haben die Anwohner davor gewarnt, Keller und Tiefgaragen in der Nähe des Flusses zu betreten, da Verstopfungen oder Schäden an den Hochwasserschutzanlagen nicht auszuschließen sind. „Es ist lebensgefährlich“, warnen die dortigen Behörden.

Nun steht Regensburg aber auch vor einer ganz anderen Herausforderung. Nicht nur das Wasser fließt in die Häuser der Stadt. Seit Tagen strömen auch Tausende Katastrophentouristen nach Regensburg. Außerdem sind laut der Oberbürgermeisterin von Regensburg, Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD) die Einheimischen unterwegs, um zu schauen, ob es Neuigkeiten bezüglich des Hochwassers gibt.

Auch sonst ist die in der Weltkulturerbestadt sehr beliebt unter den Besuchern. Doch, im Moment sind sie fehl am Platz. Denn sie sind ein Hindernis für die Helfer, die sich nur langsam fortbewegen können, weil die Menschenmassen im Weg sind.

"Bitte nicht gehen und schauen, wie es steht. Vor allem nicht auf die Stege gehen, sondern einfach mal sich zurückhalten, weil da müssen die unterwegs sein können, die wirklich helfen und was zu tun haben", betonte Maltz-Schwarzfischer bei Bayern2.

Beim letzten großen Hochwasser im Juni 2013 erreichte der Pegelstand der Donau in Regensburg 6,82 Meter.