Video. "FN kotzt uns an": Junge Leute gegen rechtsextreme Le Pen in Paris

In weniger als drei Wochen wird in Frankreich gewählt. Das hat Präsident Emmanuel Macron am Sonntagabend entschieden, nachdem die rechtsextreme Le-Pen-Partei Rassemblement National die Europawahl in Frankreich mit deutlichem Vorsprung gewonnen hatte. Kurz nach Macrons Ansprache versammelten sich hunderte junge Leute in Paris auf der Place de la République, um gegen die extreme Rechte zu protestieren. Die Spitzenkandidatin der französischen Grünen Marie Toussaint rief im Fernsehen dazu auf, bei dem Protest mitzumachen. Wie viele Protestierende zeigte sie sich besorgt über die Neuwahlen. Toussaint meinte, dass sich Macron von den Rechtsextremen erpressen lasse. Ihre Partei erreichte bei der Europawahl nur etwas mehr als 5 Prozent. Während Emmanuel Macron ein demokratisches Aufbegehren gegen den Wahlerfolg der Rechtsextremen erwartet, haben viele junge Protestierende Angst, dass die Rechnung des Präsidenten nicht aufgehen könnte. In verschiedenen Slogans machten sie auch ihrer Wut gegen die extreme Rechte Luft. Dabei benuzten sie ganz bewusst auch den ehemaligen Namen der Le-Pen-Partei "Front National" und riefen: "Der Front National kotzt uns an" ("Le Front National nous emmerde"). Oder: "Pétain, komm zurück, Du hast Deine Hunde vergesssen".