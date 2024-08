Video. Unwetter nach Hitze: Hochwasser in Bruchsal am schlimmsten

Am Dienstagabend und in der Nacht haben die Unwetter nach einer Hitzewelle den Einsatzkräften in Deutschland viel abverlangt, in der Schweiz hatte es schon am Montagabend dramatische Gewitter gegeben. Im Berner Oberland war in Brienz der Mülibach über die Ufer getreten und hatte so schlimme Verwüstungen angerichtet, dass mehrere Menschen in Sicherheit gebracht werden mussten.

Auch in Ahrweiler - dem Ort der Jahrhundertflut in Deutschland - ging während der Gewitter, die auf 35 ° Hitze folgten, die Angst um.

Am Flughafen Frankfurt wurden besonders viele Blitze beobachtet. Wegen der Gewitter hatte die Flugsicherung am Dienstag, dem 13. August 2024, zwischen 15:00 und 18.00 Uhr die Zahl der Anflüge eingeschränkt.

Besonders von den Unwettern betroffen in Deutschland waren Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bayern - und Baden-Württemberg, wo ein Fluss in Bruchsal über die Ufer trat und weite Teile der Stadt mehrere Zentimeter hoch überflutete.

An diesem Mittwoch waren viele Menschen in den Hochwasser-Gebieten mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Die Verkehrswege in Bruchsal waren am Mittwoch mit einer dicken Schlammschicht überzogen.

Für die Nacht auf Donnerstag wurden auch in Berlin und Brandenburg Gewitter erwartet, diese sollten aber weniger heftig ausfallen.