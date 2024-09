Video. Karibik-Karneval in New York City farbenfroh gestartet

Der New Yorker Karibik-Karneval ist gestartet. Pünktlich zum Labour Day ist am Montag die siebenstündige West Indian Day Parade durch New York City gezogen. Die Parade fand bereits zum 57. Mal statt: Sie verwandelte die Eastern Parkway in ein Kaleidoskop aus Federn, bunten Kostümen und bunten Fahnen. Begleitet wurden die Paradenteilnehmerinnen und -teilnehmer von Wagen, aus denen lautstark Soca- und Reggae-Musik ertönte.

Der New Yorker Karibik-Karneval ist gestartet. Pünktlich zum Labour Day ist am Montag die siebenstündige West Indian Day Parade durch New York City gezogen. Die Parade fand bereits zum 57. Mal statt: Sie verwandelte die Eastern Parkway in ein Kaleidoskop aus Federn, bunten Kostümen und bunten Fahnen. Begleitet wurden die Paradenteilnehmerinnen und -teilnehmer von Wagen, aus denen lautstark Soca- und Reggae-Musik ertönte. Die Parade zieht regelmäßig große Menschenmengen an, die die fast 3,2 Kilometer lange Strecke von Crown Heights zum Brooklyn Museum säumen. Auch viele Lokalpolitiker zeigen sich bei der Parade, um ihre Wurzeln auf den westindischen Inseln oder in der Kraibik zu feiern. Eigentlich sind die Parade und die damit verbundenen Feierlichkeiten ein grund zur Freude, doch kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Gewalt. Auch dieses Jahr wurden fünf Menschen angeschossen. Zwei Menschen wurden schwer verletzt. Der Schütze floh.