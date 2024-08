In Proletarsk, 300 km von der ukrainischen Grenze entfernt, kämpften 500 Feuerwehrleute, unterstützt von vier Löschflugzeugen, weiterhin gegen einen Brand, der den dritten Tag in Folge in einem Treibstofflager in der Region Rostow loderte.

Einige Feuerwehrleute waren genervt von den Journalisten, die das Feuer filmten.

"Um Himmels willen, lauft weg! F*ck! F*ck!" brüllte ein Feuerwehrmann. "Lasst uns von hier verschwinden! F*ck! Lasst uns abhauen, verdammt noch mal! Warum zum Teufel filmt ihr das? Lasst uns abhauen! F*ck!“

Einige Schaulustige brachten sich in Sicherheit, weil die Hitze vor Ort extrem war.

Das Feuer, das am Sonntag durch einen ukrainischen Drohnenangriff ausgelöst worden war, erstreckt sich über eine Fläche von 10.000 m². Die örtlichen Behörden sind mobilisiert, um die Katastrophe unter Kontrolle zu bringen, und es wurden bislang keine Verletzten gemeldet.

In der Zwischenzeit gehen die Kämpfe in der Region Kursk weiter, wo die ukrainische Armee versucht, die russische Aufmerksamkeit von der Front in der Ukraine abzulenken.