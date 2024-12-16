Video. No Comment: Seltene Geburt eines der kleinsten Hirsche der Welt

Pudus, von denen es drei Arten gibt, sind die kleinsten Hirsche der Welt. Diese besondere Art erreicht eine Höhe von etwa 50 cm, erklärt Maximiliano Krause, Ranger und Hüter des Pudu-Babys.
Der Südliche Pudu (lateinischer Name: "Pudu puda") wird von der IUCN als "nahezu gefährdet" eingestuft. Laut der letzten IUCN-Bewertung aus dem Jahr 2016 ist seine Population in den letzten 12-15 Jahren um bis zu 20 % zurückgegangen.
Der Temaikèn-Biopark bietet eine kontrollierte Umgebung für Zucht und Forschung und liefert damit lebenswichtige Informationen, um die Fortpflanzungsbiologie dieser schwer fassbaren Art besser zu verstehen.