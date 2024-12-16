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Baby Pudu, geboren am 6. November im Temaikèn-Biopark in Buenos Aires, Argentinien, am 11.12.2024
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Video. No Comment: Seltene Geburt eines der kleinsten Hirsche der Welt

Zuletzt aktualisiert:

Die Geburt eines Pudu-Babys mit dem Namen Lenga hat Umweltschützern in Argentinien neue Hoffnung gegeben. Es wurde am 6. November im Biopark Temaikèn in Buenos Aires geboren und wog bei seinem ersten Auftritt weniger als 600 Gramm.

Pudus, von denen es drei Arten gibt, sind die kleinsten Hirsche der Welt. Diese besondere Art erreicht eine Höhe von etwa 50 cm, erklärt Maximiliano Krause, Ranger und Hüter des Pudu-Babys.

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Der Südliche Pudu (lateinischer Name: "Pudu puda") wird von der IUCN als "nahezu gefährdet" eingestuft. Laut der letzten IUCN-Bewertung aus dem Jahr 2016 ist seine Population in den letzten 12-15 Jahren um bis zu 20 % zurückgegangen.

Der Temaikèn-Biopark bietet eine kontrollierte Umgebung für Zucht und Forschung und liefert damit lebenswichtige Informationen, um die Fortpflanzungsbiologie dieser schwer fassbaren Art besser zu verstehen.

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