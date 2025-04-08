Video. Mindestens 33 Tote nach Überschwemmungen in Kinshasa

Bei schweren Überschwemmungen in Kinshasa sind mindestens 33 Menschen ums Leben gekommen. Die Rettungsmaßnahmen in der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo dauern an.
Heftige Regenfälle in der letzten Woche führten am Freitag dazu, dass der Ndjili-Fluss über die Ufer trat und große Teile der Stadt überflutete. Dabei wurde wichtige Infrastruktur beschädigt, einschließlich der Hauptstraße zum Flughafen.
Behörden bestätigten, dass die meisten Todesfälle durch einstürzende Wände verursacht wurden. Hunderte Familien wurden vertrieben und Notunterkünfte eingerichtet, um Hilfe zu leisten
Der Zugang zu Wasser ist in mindestens 16 Bezirken unterbrochen, während blockierte Straßen und eingeschränkte Transportmöglichkeiten weiterhin die Hilfsmaßnahmen behindern.