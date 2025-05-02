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Mother Oak: Digitale Kunstinstallation zeigt das Leben einer ikonischen alten Eiche
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Video. Historische Eiche in Kew Gardens als digitale Kunst neu interpretiert

Zuletzt aktualisiert:

Einer der ältesten Bäume in den Kew Gardens in London wurde durch ein neu enthülltes Kunstwerk in das digitale Zeitalter gebracht

Die Lucombe-Eiche, 1762 gepflanzt, lebt nun als Of the Oak weiter — eine sechs Meter hohe LED-Installation, die ein 3D-Modell des Baumes zeigt, das in einer 12-minütigen Schleife durch die Jahreszeiten wechselt.

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Die Darstellung reagiert auf die Bewegungen der Besucher, wobei Pixel-Explosionen ihre Oberfläche animieren.

Erstellt vom Künstlerkollektiv Marshmallow Laser Feast, nutzt das Werk fortschrittliche Technologien wie LiDAR und bodendurchdringendes Radar, in Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern von Kew.

Die Installation steht in der Nähe des ursprünglichen Standorts der Eiche und ist vom 2. Mai bis 28. September zu sehen.

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