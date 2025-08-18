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Rettungskräfte evakuieren einen verletzten Zivilisten, nachdem ein Wohngebäude nach einem russischen Raketenangriff in Charkiw, Ukraine, am Montag, den 18. August 2025, getroffen wurde.
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Video. Russischer Drohnenangriff auf Charkiw tötet sieben, darunter Kinder

Zuletzt aktualisiert:

Ein russischer Drohnenangriff auf Charkiw, die zweitgrößte Stadt der Ukraine, tötete sieben Menschen, darunter zwei Kinder, und verletzte 20 weitere, nur wenige Stunden vor hochrangigen Gesprächen in Washington.

Der regionale Gouverneur Oleh Syniehubov sagte, dass die Opfer einen 18 Monate alten Säugling und einen 16-Jährigen einschlossen, während sechs Kinder unter den Verwundeten waren.

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Rettungskräfte berichteten von Angriffen auf ein fünfstöckiges Wohngebäude, das mehrere Stockwerke in Brand setzte. Zwei Überlebende wurden aus den Trümmern gerettet.

Der Anwohner Jewhenij Tymoschewski beschrieb die getroffenen Häuser als Orte, „wo Familien leben, Kinder, Jugendliche, alte Menschen“.

Der Angriff fiel mit dem Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus zusammen, wo er und europäische Staats- und Regierungschefs mit dem US-Präsidenten Donald Trump über die Beendigung des Krieges diskutieren werden.

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