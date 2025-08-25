Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Green
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Euroviews
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
ZERSTÖRUNGSSPUR - Stürme und starker Regen verwüsten Stadt an der Adriaküste
No Comment

Video. Italiens Ferienorte von heftigem Sturm getroffen

Zuletzt aktualisiert:

Ein heftiger Sturm fegte am Wochenende über die nördliche Adriaküste Italiens und traf dabei Touristengebiete und Wohngebiete hart.

Der Sturm, der am Sonntag kurz nach 1:00 Uhr erstmals die Gebiete Ravenna und Ferrara getroffen hat, bewegte sich entlang der Küste nach Süden und traf Milano Marittima, Cesena, Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione und Cattolica.

WERBUNG
WERBUNG

In Rimini wurden fast 80 Millimeter Niederschlag verzeichnet, während starke Böen von 120 Kilometern pro Stunde Bäume entwurzelten und Schäden anrichteten. Milano Marittima war schwer betroffen, wo umgestürzte Kiefern Straßen blockierten und Autos strandeten.

Überflutungen zwangen auch zur Schließung wichtiger Straßen in Cervia. Der Straßen- und Schienenverkehr in der gesamten Region wurde unterbrochen.

Unsere Auswahl

WERBUNG
WERBUNG

Mehr dazu No Comment

Aktuelles Video

WERBUNG
Alle Artikel zu nocomment anzeigen Alle Artikel zu europe-today anzeigen Alle Artikel zu the-ring anzeigen Alle Artikel zu the-cube anzeigen Alle Artikel zu europe-in-motion anzeigen Alle Artikel zu 12-minutes-with anzeigen
WERBUNG
WERBUNG