Video. Italiens Ferienorte von heftigem Sturm getroffen

Der Sturm, der am Sonntag kurz nach 1:00 Uhr erstmals die Gebiete Ravenna und Ferrara getroffen hat, bewegte sich entlang der Küste nach Süden und traf Milano Marittima, Cesena, Bellaria-Igea Marina, Rimini, Riccione und Cattolica.
In Rimini wurden fast 80 Millimeter Niederschlag verzeichnet, während starke Böen von 120 Kilometern pro Stunde Bäume entwurzelten und Schäden anrichteten. Milano Marittima war schwer betroffen, wo umgestürzte Kiefern Straßen blockierten und Autos strandeten.
Überflutungen zwangen auch zur Schließung wichtiger Straßen in Cervia. Der Straßen- und Schienenverkehr in der gesamten Region wurde unterbrochen.