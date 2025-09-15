Video. Israel zerstört mehrere Hochhäuser in Gaza nach Evakuierungswarnung

Israel erklärte, Hamas habe das Gebiet für Beobachtungsposten und das Sammeln von Geheimdienstinformationen genutzt. Es wurde behauptet, Militante hätten Angriffe auf israelische Truppen vorbereitet, obwohl bisher keine Beweise veröffentlicht wurden.
Militärbeamte sagten, sie hätten präzise Munition und Luftüberwachung eingesetzt, um zivile Opfer zu minimieren. Anwohner berichteten, dass der Kauther-Turm im Stadtteil Rimal zu den zerstörten Gebäuden gehörte. Es gibt jedoch keine unmittelbaren Berichte über Tote oder Verletzte.
Bewohner Gazas verurteilten die Zerstörungen und beschrieben sie als Versuch, Vertreibungen zu erzwingen. Der israelische Verteidigungsminister, Israel Katz, schrieb auf X, dass sich die Skyline von Gaza verändere und teilte Videoaufnahmen eines der gezielten Angriffe.