Video. Red Bull Megaloop kehrt nach zwei Jahren nach Noordwijk zurück

Das grüne Licht wurde 48 Stunden vor dem Ereignis gegeben. Es zog 22 Fahrer aus der ganzen Welt an, die bei Windstärke 8, drei Meter hohen Wellen und starken Strömungen antraten.
Die Teilnehmer mussten den Megaloop ausführen, eine anspruchsvolle Bewegung, bei der Kitesurfer von einer Welle starten, mehr als 15 Meter Höhe erreichen und ihr Kite um volle 360 Grad drehen. Die Fahrer traten in Ausscheidungsrunden gegeneinander an, wobei eine fünfköpfige Jury nach Extremität und Stil bewertete.
Das Ereignis wurde live auf Red Bull TV übertragen und kostenlos für Zuschauer beim KSN in Noordwijk gezeigt. Die Bedingungen ermöglichten es den Fahrern, in den Finalrunden Höhen von über 20 Metern zu erreichen.
Lorenzo Casati aus Italien gewann den Titel der Männer mit einem Doobieloop Boardspin. Ein Meilenstein für den Sport: Zara Hoogenraad aus den Niederlanden wurde die erste Frau, die den Megaloop gewann, und sicherte sich den Sieg in der ersten Frauenabteilung mit einem Boogieloop.