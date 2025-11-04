Video. Taifun Kalmaegi tötet zwei, vertreibt Tausende auf den Philippinen

Taifun Kalmaegi hat am Montag die Zentralphilippinen heimgesucht. Dabei kamen mindestens zwei Menschen ums Leben, Zehntausende mussten ihre Häuser verlassen.
Der Sturm erreichte Windgeschwindigkeiten von 140 km/h, in Böen bis zu 195 km/h. Er löste Sturzfluten aus, verursachte Stromausfälle und beschädigte in mehreren Provinzen Hunderte Häuser.
Die Behörden meldeten in Southern Leyte und in Bacolod großflächige Überschwemmungen. Kalmaegi ist der 20. Sturm des Jahres auf den Philippinen und wird voraussichtlich bis Mittwoch in Richtung Südchinesisches Meer weiterziehen.