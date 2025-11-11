Video. Rembrandts seltene 400 Jahre alte Löwenzeichnung zur Auktion

Eine seltene Rembrandt-Zeichnung wird versteigert. Der Erlös könnte bis zu 20 Millionen Dollar erreichen. Das kleine Blatt „Young Lion Resting“ entstand zwischen 1638 und 1642 und ist die einzige Tierzeichnung des Künstlers, die sich noch in Privatbesitz befindet.
Der jetzige Eigentümer, der Sammler Thomas Kaplan, verkauft sie, um Mittel für Panthera zu sammeln, die von ihm gegründete Naturschutzorganisation für Wildkatzen. Das Blatt misst elfeinhalb mal 15 Zentimeter und erfasst die ruhige Kraft eines Löwen mit eindrucksvoller Präzision.
Experten sagen, die Zeichnung spiegele Rembrandts energiegeladenste Phase, in der er mutig mit Licht und Bewegung experimentierte.
Der Verkauf könnte den Schutz bedrohter Arten wie Löwen, Leoparden und Jaguare spürbar stärken. Für Kaplan ist es ein Weg, mit einem Löwen vielen anderen zu helfen.