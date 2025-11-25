Video. Russland greift Kyjiw an: mindestens sechs Tote, Dutzende verletzt

Nach nächtlichen russischen Angriffen meldet die Ukraine in Kyjiw schwere Schäden. Dabei töteten die Angriffe mindestens sechs Menschen und verletzten mehr als ein Dutzend.
Einsatzkräfte räumten am Morgen Trümmer und prüften geschwächte Gebäude in mehreren Stadtteilen.
Im Stadtteil Sviatoshynskyi tötete ein Einschlag nahe einem Lagerhaus vier Menschen.
In Dniprovskyi geriet ein neungeschossiger Wohnblock in Brand. Retter durchsuchten weiter die oberen Etagen nach Opfern.
Auch in Pecherskyi traf ein Angriff ein Hochhaus, bevor die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle brachte.
Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, jüngste Gespräche in der Schweiz hätten einen möglichen Friedensplan präzisiert. Viel Arbeit bleibt. Die Angriffe trafen die Stadt unterdessen hart. Stadtwerke warnten, dass Teile von Kyjiw während der Reparaturen mit Störungen bei Heizung und Wasser rechnen müssen.