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Lars, das Rentierbaby
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Video. Handaufgezogenes Rentier Lars rüstet sich für Weihnachten

Zuletzt aktualisiert:

Ein Rentierhof in Großbritannien zog Lars, ein Mai-Kalb, von Hand auf. Seine Mutter hatte zu wenig Milch. Er gehört nun zur Herde und übt fürs Fest.

Er kam im Mai auf einem Bauernhof in England zur Welt. Die ersten Wochen verbrachte er im Haus und schlief in einem kleinen Gehege neben seiner Pflegerin Angie Nelson. Sie sagt, ständige Fürsorge und einfache Zuwendung hätten ihm gutgetan. Die Handaufzucht von Rentieren gelingt selten.

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Lars wuchs zusammen mit den Hofhunden auf. Vielleicht folgt er deshalb Kommandos wie ein Haustier. Inzwischen gehört er zur Herde und gewöhnt sich an das Leben draußen.

Mit Blick auf Weihnachten rechnet der Hof damit, dass er bei vorweihnachtlichen Veranstaltungen mitmacht. Vielleicht ist er sogar bereit, falls der Weihnachtsmann noch eine helfende Hand braucht.

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