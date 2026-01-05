Video. Crans-Montana gedenkt der Brandopfer und der Rettungskräfte

In einem kurzen Video auf Instagram zeigt das Tourismusbüro von Crans-Montana, wie sich Mitglieder der Skigemeinschaft an den Hängen versammeln. Aus der Luft formen sie ein großes Herz, gefilmt von einer Drohne. Die Aufnahmen würdigen die Opfer sowie die Rettungskräfte und das medizinische Personal, die beim Brand im Einsatz waren.
Der Brand brach in einer Bar nahe der Talstation des Skigebiets aus, nicht auf den Pisten. Seine Folgen reichten weit über den Ferienort hinaus. In den Tagen danach legten Einwohner und Gäste im Dorf Blumen und handschriftliche Botschaften nieder. Mehrere Skigebiete im ganzen Land unterbrachen den Betrieb, um innezuhalten. Für den neunten Januar ist eine größere offizielle Zeremonie geplant, parallel zu einem nationalen Trauertag, den Präsident Guy Parmelin angekündigt hat.