Feuerwehrleute durchsuchen die Trümmer eines eingestürzten Pflegeheims, in dem mindestens sechs Menschen ums Leben kamen.
No Comment

Video. Rettungskräfte suchen Überlebende nach tödlichem Heimeinsturz in Brasilien

Zuletzt aktualisiert:

In Belo Horizonte sucht Brasilien nach Überlebenden, nachdem ein Teil eines Pflegeheims eingestürzt ist. Mindestens sechs Menschen starben, mehrere gelten als vermisst; Feuerwehrleute räumen weiter die Trümmer.

Das vierstöckige Gebäude stürzte in den frühen Morgenstunden im Stadtteil Jardim Vitoria ein. Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich rund 29 Menschen darin. In dem Komplex gab es auch kleine Wohnungen sowie eine Schönheitsklinik, wie die Feuerwehr des Bundesstaates Minas Gerais mitteilte.

Rettungskräfte zogen mehrere Überlebende aus den Trümmern. Acht Menschen kamen ins Krankenhaus, darunter ein zweijähriges Kind, das bei Bewusstsein gerettet wurde und stabil ist. Andere konnten sich mit Hilfe von Nachbarinnen und Nachbarn in Sicherheit bringen, noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen.

Mehr als 40 Feuerwehrleute suchen mit Rettungshunden und Spezialgerät weiter nach möglicherweise Verschütteten. Warum das Gebäude einstürzte, ist noch unklar. Die Behörden erklären, der Bau habe alle erforderlichen Genehmigungen gehabt. Eine umfassende Untersuchung beginnt, sobald der Rettungseinsatz abgeschlossen ist.

