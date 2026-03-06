Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Green
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Euroviews
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Menschen suchen in einer U‑Bahn-Station Schutz. Luftalarm warnt vor iranischen Angriffen.
No Comment

Video. Israel: Raketentrümmer nach Abfangaktion lösen Feuer nahe Tel Aviv aus

Zuletzt aktualisiert:

Über Tel Aviv waren am Donnerstag Explosionen zu hören, nachdem Iran Raketen auf Zentralisrael abgefeuert hatte. Es gab keine Verletzten, Trümmer lösten aber in einem Wohnviertel einen Brand aus.

In der Nähe von Tel Aviv versuchten Feuerwehrleute, einen Brand unter Kontrolle zu bringen. Er war ausgebrochen, nachdem Trümmer einer abgefangenen Rakete in der Nähe von Wohnhäusern niedergegangen waren. Einsatzkräfte sperrten die Straßen und überprüften angrenzende Gebäude, um eine weitere Ausbreitung der Flammen zu verhindern.

WERBUNG
WERBUNG

Bewohnerinnen und Bewohner in der ganzen Stadt suchten bei Sirenenalarm Schutzräume auf. Einige übernachten inzwischen in U-Bahn-Stationen und bringen Matratzen sowie Vorräte mit, um ständige Wege bei neuen Warnungen zu vermeiden. Eine der wichtigsten Stadtbahnstationen von Tel Aviv dient nun als provisorische Zuflucht.

Über der Stadt waren zwei Serien von Explosionen zu hören. Sie stammten von Abfangaktionen am Himmel. Die Polizei meldete mehrere Einsatzorte im Zentrum Israels, an denen Trümmerteile oder Geschosse niedergegangen seien. Der Rettungsdienst Magen David Adom untersuchte die betroffenen Gebiete und meldete keine Verletzten.

Unsere Auswahl

WERBUNG
WERBUNG

Mehr dazu No Comment

Aktuelles Video

WERBUNG
Alle Artikel zu nocomment anzeigen Alle Artikel zu europe-today anzeigen Alle Artikel zu the-ring anzeigen Alle Artikel zu the-cube anzeigen Alle Artikel zu europe-in-motion anzeigen Alle Artikel zu 12-minutes-with anzeigen
WERBUNG
WERBUNG