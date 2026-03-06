Video. Israel: Raketentrümmer nach Abfangaktion lösen Feuer nahe Tel Aviv aus

In der Nähe von Tel Aviv versuchten Feuerwehrleute, einen Brand unter Kontrolle zu bringen. Er war ausgebrochen, nachdem Trümmer einer abgefangenen Rakete in der Nähe von Wohnhäusern niedergegangen waren. Einsatzkräfte sperrten die Straßen und überprüften angrenzende Gebäude, um eine weitere Ausbreitung der Flammen zu verhindern.
Bewohnerinnen und Bewohner in der ganzen Stadt suchten bei Sirenenalarm Schutzräume auf. Einige übernachten inzwischen in U-Bahn-Stationen und bringen Matratzen sowie Vorräte mit, um ständige Wege bei neuen Warnungen zu vermeiden. Eine der wichtigsten Stadtbahnstationen von Tel Aviv dient nun als provisorische Zuflucht.
Über der Stadt waren zwei Serien von Explosionen zu hören. Sie stammten von Abfangaktionen am Himmel. Die Polizei meldete mehrere Einsatzorte im Zentrum Israels, an denen Trümmerteile oder Geschosse niedergegangen seien. Der Rettungsdienst Magen David Adom untersuchte die betroffenen Gebiete und meldete keine Verletzten.