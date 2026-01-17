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Ein Priester segnet in der Kirche San Anton einen Hund. Es ist der Festtag des heiligen Antonius.
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Video. Weihwasser-Segen für Hunde und Katzen in Madrid

Zuletzt aktualisiert:

Am Antoniustag brachten Dutzende Tierhalter in Madrid ihre Hunde und Katzen zur Antoniuskirche. Ein Priester segnete die Tiere mit Weihwasser.

Dutzende Haustierhalterinnen und -halter brachten ihre Tiere am Samstagmorgen in die Kirche. Katholische Priester segneten sie am Tag des heiligen Antonius, des Schutzpatrons der Tiere.

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Die Zeremonie fand auf den Stufen vor der Kirche des heiligen Antonius im Zentrum Madrids statt. Hunde und Katzen warteten geduldig. Die Geistlichen besprengten sie mit Weihwasser.

Die katholische Tradition soll den Tieren Gesundheit und Schutz für das kommende Jahr bringen.

Die Musikkapelle der Stadtpolizei spielte festliche Stücke. Viele Hunde schauten zu.

Gläubige kaufen außerdem Brötchen zu Ehren des heiligen Antonius. Das Fest gehört seit den achtziger Jahren zum Madrider Kalender.

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