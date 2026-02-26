Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Aktuellste Meldung
Trending
Neueste Meldungen
Europa
Rubriken
Programme
Featured
Welt
Rubriken
Programme
Featured
Business
Rubriken
Programme
Featured
Reise
Rubriken
Programme
Next
Rubriken
Programme
Featured
Kultur
Rubriken
Programme
Green
Rubriken
Programme
Featured
Gesundheit
Rubriken
Programme
Euroviews
Videos
Mehr
Extra-Berichterstattung
Dienste
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Loader
Finden Sie uns
Flipboard Linkedin Instagram Telegram
Harry und Meghan besuchen verletzte Patientinnen und Patienten aus dem Gazastreifen, die derzeit medizinisch behandelt werden.
No Comment

Video. Jordanien: Harry und Meghan besuchen Gaza-Evakuierte bei WHO-Mission

Zuletzt aktualisiert:

Jordanien hat Prinz Harry und Meghan empfangen. Am Mittwoch besuchten sie in Amman aus Gaza evakuierte Patienten, Fokus ihrer Reise: Hilfe und Genesung.

Das Paar schloss sich einer Delegation der Weltgesundheitsorganisation unter Leitung von Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus an. Die zweitägige Reise stand im Zeichen von psychischer Gesundheit und den Folgen von Kriegstraumata.

WERBUNG
WERBUNG

In Amman trafen sie Kinder, die nach ihrer medizinischen Evakuierung aus Gaza behandelt werden. Außerdem sprachen sie mit Ärztinnen und Ärzten, die sich um langfristige Verletzungen infolge des Krieges kümmern.

Offiziell galt der Besuch als Zuhör-Reise, nicht als politischer Auftritt.

Harry und Meghan nahmen zudem an Gesprächen über psychologische Unterstützung für vertriebene Gemeinschaften teil. Sie besuchten Projekte, die jungen Geflüchteten helfen, mit Verlust und Unsicherheit umzugehen.

Unsere Auswahl

WERBUNG
WERBUNG

Mehr dazu No Comment

Aktuelles Video

WERBUNG
Alle Artikel zu nocomment anzeigen Alle Artikel zu europe-today anzeigen Alle Artikel zu the-ring anzeigen Alle Artikel zu the-cube anzeigen Alle Artikel zu europe-in-motion anzeigen Alle Artikel zu 12-minutes-with anzeigen
WERBUNG
WERBUNG